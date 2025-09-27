نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، طی شنبه تا چهارشنبه، جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی انتظار می‌رود.

وی افزود: پدیده غالب طی ساعات ظهر تا اوایل شب، افزایش موقت ابر خواهد بود و یک‌شنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه در اغلب ساعات، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی یکشنبه شب تا حوالی ظهر دوشنبه در مناطق نیمه غربی و مرکز استان، نفوذ گردوخاک موجب کاهش نسبی کیفیت هوا و ایجاد شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد شد.

داداشی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه، به‌تدریج افزایش ابر و عبور امواج کوتاه ناپایدار رخ خواهد داد که پیامد آن بارش باران در برخی مناطق نیمه شمالی و مه‌گرفتگی در ارتفاعات استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: از نظر دمایی، روند نسبی افزایشی دما تا صبح چهارشنبه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.