نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی شنبه تا چهارشنبه، جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی انتظار میرود.
وی افزود: پدیده غالب طی ساعات ظهر تا اوایل شب، افزایش موقت ابر خواهد بود و یکشنبه تا اواخر وقت سهشنبه در اغلب ساعات، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی یکشنبه شب تا حوالی ظهر دوشنبه در مناطق نیمه غربی و مرکز استان، نفوذ گردوخاک موجب کاهش نسبی کیفیت هوا و ایجاد شرایط ناسالم برای گروههای حساس خواهد شد.
داداشی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه، بهتدریج افزایش ابر و عبور امواج کوتاه ناپایدار رخ خواهد داد که پیامد آن بارش باران در برخی مناطق نیمه شمالی و مهگرفتگی در ارتفاعات استان خواهد بود.
وی تصریح کرد: از نظر دمایی، روند نسبی افزایشی دما تا صبح چهارشنبه در سطح استان پیشبینی میشود.
