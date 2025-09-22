نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که امروز جو پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم است و پدیده غالب وزش باد همراه با افزایش ابر خواهد بود.
وی افزود: سهشنبه شرایط نسبتاً ناپایدار پیشبینی میشود که در نیمه شمالی استان بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق رخ خواهد داد.
داداشی ادامه داد: روز چهارشنبه با عبور امواج ناپایدار میانی جو و تقویت شاخصهای همرفتی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق در نوار غربی و شمال استان پیشبینی میشود و این وضعیت تا ظهر پنجشنبه ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی بیان کرد: با خروج سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه، کاهش ابر اتفاق خواهد افتاد و روز جمعه آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود.
وی اضافه کرد: از نظر دمایی تغییر محسوسی تا پایان هفته پیشبینی نمیشود.
