نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که امروز جو پایداری در سطح خراسان شمالی حاکم است و پدیده غالب وزش باد همراه با افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: سه‌شنبه شرایط نسبتاً ناپایدار پیش‌بینی می‌شود که در نیمه شمالی استان بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق رخ خواهد داد.

داداشی ادامه داد: روز چهارشنبه با عبور امواج ناپایدار میانی جو و تقویت شاخص‌های همرفتی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق در نوار غربی و شمال استان پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت تا ظهر پنجشنبه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی بیان کرد: با خروج سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه، کاهش ابر اتفاق خواهد افتاد و روز جمعه آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود.

وی اضافه کرد: از نظر دمایی تغییر محسوسی تا پایان هفته پیش‌بینی نمی‌شود.