کاهش ۴۸ درصدی بارش و رکوردشکنی گرد و غبار در خراسان شمالی

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: میانگین بارش خراسان شمالی در سال زراعی گذشته تنها ۱۳۳.۱ میلیمتر ثبت شد که نسبت به سال قبل ۱۳۴ میلیمتر کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۲۵ میلیمتر کسری نشان میدهد؛ به عبارتی تنها ۵۲ درصد بارش مورد انتظار محقق شد.
وی افزود: میانگین دمای استان ۱۳.۸ درجه سلسیوس بود که نسبت به سال گذشته ۱.۱ درجه افزایش داشته و همزمانی آن با کاهش بارش، اثرات خشکسالی را تشدید کرده است و بر اساس شاخص خشکسالی SPEI، تا پایان مرداد ۱۴۰۴ حدود ۹۹.۶ درصد از مساحت استان با درجات مختلف خشکسالی یکساله مواجه بوده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: ایستگاه بجنورد در نیمه نخست سال جاری ۴۷ روز گرد و غباری را ثبت کرد که رکوردی بیستساله محسوب میشود و تحلیلها نشان میدهد سالانه به طور متوسط یک روز به تعداد روزهای گرد و غباری استان افزوده میشود.
وی همچنین از پیشبینی بارش کمتر از نرمال و افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در پاییز امسال خبر داد و تأکید کرد: کاهش بارش، افزایش دما و تداوم خشکسالی زنگ خطری برای کشاورزی و منابع آب استان است و مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی کشت بیش از هر زمان ضرورت دارد.
