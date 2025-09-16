نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جوی پایدار در خراسان شمالی از سه‌شنبه تا پایان هفته است.

وی افزود: طی این مدت، پدیده غالب در خراسان شمالی وزش باد، گاهی افزایش ابر و آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از اواخر وقت جمعه با ورود سامانه بارشی، به‌تدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و از اوایل شب شنبه در برخی نقاط به‌ویژه شمال و شمال‌غرب استان بارش باران رخ خواهد داد و همچنین با تقویت شاخص‌های همرفتی در شرق و جنوب‌شرق استان، رگبار باران و رعد و برق و در نواحی کوهستانی مه‌گرفتگی مورد انتظار است.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی، تا روز پنجشنبه تغییرات جزئی خواهیم داشت اما روز جمعه با نفوذ زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی شدن جریانات، افزایش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای بیشینه نسبت به روز پنجشنبه رخ خواهد داد.

وی افزود: از روز شنبه با شمالی شدن جریانات، کاهش محسوس دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.