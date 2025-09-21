نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده غالب در خراسان شمالی وزش باد در ساعات بعدازظهر و گاهی افزایش ابر خواهد بود، همچنین برای روز سهشنبه، هوای صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: از چهارشنبه با افزایش تدریجی ابر و تقویت شاخصهای همرفتی، در برخی نقاط بهویژه شمال و شمال غرب استان، رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد رخ خواهد داد که در صورت تقویت شرایط رطوبتی، احتمال صدور هشدار سطح زرد وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس مدلهای پیشبینی، برای دوشنبه و سهشنبه نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان از جمله مانه، سملقان، راز و جرگلان و بجنورد پیشبینی میشود؛ از این رو بهویژه به بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان توصیه میشود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
داداشی بیان کرد: از نظر دمایی، تا پایان هفته تغییرات محسوسی در استان مشاهده نخواهد شد.
