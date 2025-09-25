  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

بارش باران و وزش باد خراسان شمالی را فرا می‌گیرد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان ناپایدار بوده و در برخی نقاط شاهد بارش باران، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق خواهیم بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پدیده غالب جوی وزش باد است و در برخی نقاط استان به‌ویژه نیمه شمالی و نوار غربی بارش باران همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و همچنین در ارتفاعات مه‌گرفتگی و کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی افزود: سامانه بارشی مذکور اوایل شب از مرزهای شرقی خراسان شمالی خارج خواهد شد و از جمعه جوی پایدار بر استان حاکم می‌شود که در اکثر ساعات آسمانی صاف و آفتابی همراه با وزش باد خواهیم داشت.

داداشی بیان کرد: شنبه نیز شرایط نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود که گاهی با افزایش ابر همراه است، اما برای روزهای یکشنبه و دوشنبه آسمان غالباً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی نیز با نفوذ زبانه‌های کم‌فشار، افزایش نسبی دمای بیشینه تا اواسط هفته آینده در سطح استان انتظار می‌رود.

