۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

سرهنگ معین الدینی: پلیس راه شمال کرمان از وقوع حادثه مرگبارجلوگیری کرد

کرمان- رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل ۱۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و جلوگیری از وقوع یک حادثه مرگبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین‌الدینی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگی، مأموران پلیس راه چترود حین کنترل عبور و مرور، متوجه نقص فنی و خروج دود غیرمتعارف از قسمت عقب موتور یک دستگاه اتوبوس شدند و بلافاصله نسبت به توقف وسیله نقلیه اقدام کردند.

وی گفت: در بررسی‌های اولیه، یک باک اضافه در قسمت عقب اتوبوس مشاهده شد که پس از هماهنگی با مقام قضائی، مقدار ۱۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان افزود: این اتوبوس توقیف و به پارکینگ منتقل شد و راننده نیز به مرجع قضائی معرفی و مسافران این اتوبوس با وسیله نقلیه جایگزین به مقصد خود اعزام شدند.

