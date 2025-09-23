پایداری آب شرب ۴ روستا در گالیکش با افزایش ۸ لیتر بر ثانیه منابع تامین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی اظهار کرد: با بهرهبرداری از چاه جدید حفر شده در مجتمع صادقآباد شهرستان گالیکش، تأمین پایدار آب شرب برای صادقآباد فراهم شده و این اقدام نقش مهمی در رفع تنش آبی منطقه دارد.
وی افزود: این پروژه شامل حفر و تجهیز چاه با دبی ۸ لیتر بر ثانیه و سرمایه گذاری ۸۵ میلیارد ریالی بوده و با بهره برداری از آن، شهر صادق آباد و چهار روستای این مجتمع از آب شرب پایدار بهرمند میشوند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان همچنین تاکید کرد: ادامه اجرای چنین پروژههایی در دستور کار شرکت قرار دارد تا پایداری منابع آبی در تمامی مناطق استان تضمین شود.
نظر شما