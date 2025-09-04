به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است.

وی افزود: امروز ۹۵ درصد آب شرب استان از دل زمین برداشت می‌شود که این وضعیت بسیار نگران کننده است.

استاندار گلستان گفت: با وفاق دستگاه‌های اجرایی مجوز احداث واحدهای آب‌شیرین‌کن در غرب استان صادر شده و چند سرمایه‌گذار دولتی و خصوصی برای اجرای این طرح‌ها پای کار آمده‌اند.

طهماسبی همچنین به راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ شرکت داخلی و خارجی در این منطقه ثبت شده و چهار هزار هکتار زمین برای امنیت سرمایه‌گذاران حصارکشی می‌شود.

وی توسعه کریدور ریلی شمال–جنوب، احیای پتروشیمی گلستان و تکمیل سد نرماب را از دیگر برنامه‌های دولت چهاردهم دانست که با وفاق ملی و استانی می‌تواند گره‌های چندین ساله توسعه گلستان را باز کند.