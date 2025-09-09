به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، در شورای اداری گلستان که با حضور رئیس قوه قضائیه گلستان برگزار شد مشکلات اقتصادی و صنعتی استان را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه استان با وجود ظرفیتهای عظیم اقتصادی همچنان درگیر مشکلات زیادی است، گفت: گلستان پس از جدایی از مازندران در سال ۷۶، در مسیر توسعه صنعتی محدود مانده و بهویژه در بخش مصرف برق، تفاوتهای عمدهای در میزان استفاده از برق در بخشهای خانگی و صنعتی دیده میشود. در پیک مصرف تابستانی سال جاری، از مجموع هزار و۸۵۰ مگاوات مصرف برق، تنها ۱۰۰ مگاوات آن به بخش صنعت اختصاص دارد.
چالشهای کشاورزی و دامپروری
طهماسبی در ادامه به وضعیت کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: گلستان علاوه بر کشاورزی، در حوزه دامپروری نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد. استان بهعنوان یکی از قطبهای تولید مرغ در کشور، روزانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ تن مرغ تولید کرده و به دیگر استانها صادر میکند. با این حال، این فعالیتها نتواستهاند ارزش افزوده کافی برای استان ایجاد کنند، چرا که بیشتر محصولات کشاورزی بدون فرآوری و بهصورت خام به بازار عرضه میشوند.
وی با انتقاد از خامفروشی محصولات کشاورزی تاکید کرد: یکی از اصلیترین مشکلات استان در این زمینه، نبود صنایع تبدیلی است. بهطور مثال، سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم برداشت شد، اما امسال این رقم به کمتر از ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته که خسارت جدی به کشاورزان وارد کرده است.
پروژههای نیمهتمام و چالشهای زیرساختی
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: پروژههای نیمهتمام استان با محدودیتهای مالی مواجه هستند و بسیاری از این پروژهها بهویژه در حوزه بهداشت و درمان، چندین سال است که به تأخیر افتادهاند. برای نمونه، در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان، با وجود ظرفیت ۲۰۰ تخت، قریب به ۳۰۰ تخت فعال است که فشار زیادی به کادر درمان وارد میکند.
مشکلات منابع آب و پروژههای روستایی
طهماسبی همچنین به مشکلات آب شرب و پروژههای روستایی اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع سطحی تأمین میشود و پروژههای آبی مانند سد چای با گذشت ۱۹ سال هنوز به پایان نرسیدهاند. در این میان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تلاشهای مضاعف، در حال بهسازی زمینهای ملی و تخصیص آن به مردم برای ساخت مسکن است.
منطقه آزاد گلستان و فرصتهای ترانزیتی
استاندار گلستان در خصوص منطقه آزاد استان گفت: منطقه آزاد گلستان میتواند کاتالیزوری برای توسعه استان باشد. همچنین، کریدور ترانزیتی شمال-جنوب که از چین تا هرمزگان امتداد دارد، از مسیر گلستان عبور میکند. این مسیر میتواند بهترین راه برای ترانزیت کالا باشد و بسیاری از مشکلات ملی و منطقهای را حل کند.
چالشهای زیستمحیطی و خطرات خلیج گرگان
طهماسبی در خصوص وضعیت زیستمحیطی خلیج گرگان هشدار داد و گفت: اگر اقدامات لازم برای احیای خلیج گرگان در زمان مناسب انجام نشود، این منطقه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. همانطور که دریاچه ارومیه بهدلیل بیتوجهی به وضعیت آن آسیب جدی دید، خلیج گرگان نیز ممکن است با چنین سرنوشتی مواجه شود. خوشبختانه، دستور ریاست جمهوری برای پمپاژ آب دریای خزر به خلیج گرگان صادر شده و اقدامات اجرایی در حال انجام است.
پروژههای اقتصادی و اشتغالزایی
وی به برخی دستاوردهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه احیای واحدهای تولیدی راکد، ۲۷ واحد فعال شدهاند که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی ث نشان میدهد. این واحدها برای ۳۸۷ نفر شغل ایجاد کردهاند و مجموع سرمایهگذاری در این زمینه به ۶۴۳ میلیارد تومان رسیده است.
طهماسبی با تأکید بر لزوم حمایت ملی از استان، اظهار کرد: با برنامهریزی صحیح و رفع محدودیتها، گلستان قادر است جایگاه خود را بهعنوان قطب اقتصادی و تأمینکننده امنیت غذایی کشور باز یابد و بتواند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب کند.
