  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

مرادی: تکمیل محور سیرمند-حاجی آباد اهمیت پدافندی دارد

مرادی: تکمیل محور سیرمند-حاجی آباد اهمیت پدافندی دارد

بندرعباس-نماینده مردم بندرعباس در مجلس مسیرهای دسترسی منطقه سیرمند را از نظر پدافندی حیاتی دانست و به اهمیت تونل تنگ زاغ به عنوان یکی از مهم‌ترین تونل‌های کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از سد سیرمند ضمن تبریک هفته دفاع مقدس از همه کسانی که در پروژه‌های مهم عمرانی نقش داشتند و باعث تسهیل زندگی مردم شدند، قدردانی کرد و به نقش مهم سردار سالاری که فرزند همین منطقه است اشاره نمود.

این نماینده مجلس، مسیرهای دسترسی منطقه سیرمند را از نظر پدافندی حیاتی دانست و به اهمیت تونل تنگزای به عنوان یکی از مهم‌ترین تونل‌های کشور اشاره کرد که روزانه بیش از ۳ هزار دستگاه خودرو سنگین و سبک از آن تردد می‌کنند.

تسهیل تردد با مسیر جایگزین و کاهش فاصله‌ها

وی افزود: مسیر تلمرا به سیرمند از طریق بناب و سرچان، علاوه بر مزیت‌های حمل و نقل، به عنوان مسیر جایگزین و دور زدن تونل تنگزای زاغ نیز اهمیت دارد و در حال حاضر تردد خودروهای سبک در این مسیر انجام می‌شود.

پیگیری اعتبارات و همکاری با بسیج و سپاه برای توسعه زیرساخت‌ها

مرادی با اشاره به همکاری‌های مؤثر با بسیج و سپاه برای پیشبرد پروژه‌های محرومیت‌زدایی و زیرساخت‌های حمل و نقل، از پیگیری اعتبارات لازم خبر داد و تاکید کرد: این پروژه‌ها می‌توانند فاصله ۱۲۰ کیلومتری مسیر فارغان به بندرعباس را به شدت کاهش دهند.

ارزش کارهای صورت گرفته در استان و برکت نظام جمهوری اسلامی

وی در پایان سخنانش یادآور شد که هر اقدامی در استان و کشور نشانه‌ای از برکت و خدمت به مردم است که ثمره خون شهدای عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

کد خبر 6599755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها