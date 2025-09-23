نقش راهبردی پتروشیمی در اقتصاد ملی و تأمین نیازهای ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عجمی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیش‌نشست سوم همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با یادآوری رشادت‌ها و جانفشانی‌های دوران دفاع مقدس، شرایط کنونی کشور را نیازمند تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق دانست و اظهار کرد: صنعت پتروشیمی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ایران است و امروز به‌عنوان موتور محرک توسعه و ارزآوری پایدار نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در کشور افزود: طبق آمار وزارت صمت، بیش از ۱۹ درصد ارزش افزوده صنعتی کشور در این حوزه ایجاد می‌شود. اکنون ۷۶ مجتمع فعال با ظرفیت بیش از ۹۶ میلیون تن در کشور فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها در مناطق ویژه اقتصادی مستقر هستند و این ظرفیت، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه تثبیت کرده است.

سرمایه‌گذاری شفاف و حذف امضاهای طلایی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بخشی از نیاز ارزی کشور از سوی این صنعت تأمین می‌شود و حدود ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی به پتروشیمی اختصاص دارد، افزود: همین ویژگی‌ها سبب شده است که پتروشیمی ایران حتی در شرایط تحریمی نیز صنعتی رقابت‌پذیر و مقاوم باقی بماند.

عجمی با یادآوری اینکه برای جلوگیری از هرگونه فساد و امضاهای طلایی، همه فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری از طریق سامانه ملی مجوزها و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود، گفت: این اقدام سبب شفافیت کامل و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در حوزه مشارکت داخلی و خارجی گفت: در همکاری با صندوق توسعه ملی، تاکنون ۱۹ طرح معرفی شده که نیازمند ۸ میلیارد دلار منابع مالی هستند. همچنین مذاکرات و توافق‌های مشترکی در حوزه زنجیره ارزش پایین‌دستی انجام شده که می‌تواند به توسعه صنایع تکمیلی و اشتغال‌زایی گسترده منجر شود.

سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنعت پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چالش‌های تأمین خوراک و پایداری تولید اشاره و بیان کرد: تداوم تولید مجتمع‌ها به برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تأمین خوراک وابسته است. تعامل‌های جدی با وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در حال انجام است، اما باید چالش‌ها را زنده دید و برای آینده پیش‌بینی‌های لازم را داشت.

عجمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران امروز نه‌تنها به‌عنوان موتور ارزآوری، بلکه به‌عنوان صنعتی شفاف، رقابت‌پذیر و توسعه‌محور شناخته می‌شود، بیان کرد: با ادامه روند سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌بخشی، این صنعت می‌تواند نقش بی‌بدیلی در رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های پس از انقلاب تا ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده که حدود ۱۹ درصد این مقدار از طریق منابع مالی خارجی از کشورهای آسیایی و اروپایی، بیش از ۱۱ درصد نیز از صندوق توسعه ملی و سایر منابع داخلی و خارجی بوده و بقیه آن نیز از محل آورده سهامداران، دیگر تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی از بانک‌ها و فروش مجتمع‌ها بوده است، گفت: در دو سال اخیر نیز این رقم از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.