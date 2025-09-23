شهیدی پور: طرح جهش تولید برنج در بابل شروع شد

حمید شهیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح پنج ساله جهش تولید برنج در روستای پایین بیشهسر از توابع شهرستان بابل با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی کشور آغاز شد.
وی افزود: اجرای طرح جهش تولید برای توسعه کشت ارقام پرمحصول، افزایش درآمد کشاورزان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی شالیزاری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با مشارکت ۴۰ بهرهبردار و همکاری معاونت امور زراعت استان و شهرستان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح ۱۰۰ هکتار آغاز شده و پیشتر در ۲۵۰۰ هکتار از شالیزارهای شمال کشور اجرا شده بود که نتایج موفق آن، امکان گسترش طرح در سالهای آینده را فراهم کرده است.
وی در ادامه به وضعیت تولید گوشت سفید در شهرستان اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال جاری جوجهریزی در مرغداریهای فعال شهرستان ۴ درصد افزایش یافته و تولید گوشت سفید به بیش از ۱۵ هزار تن رسیده است.
شهیدیپور افزود: در این مدت تعداد ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۶۲۵ قطعه جوجه در ۱۳۶ واحد مرغداری شهرستان جوجهریزی شده است و ثبت اطلاعات جوجهریزی در سامانه سماصط برای بهرهبرداران مزایای زیادی دارد و اولویت ارائه خدمات و نهادههای دولتی با مرغداریهایی است که اطلاعات خود را بهصورت کامل ثبت کردهاند.
