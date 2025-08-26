به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان با اشاره به بازداشت یک اوکراینی در ایتالیا به ظن دخالت مستقیم در انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم در پاییز ۲۰۲۲، گفت که این خرابکاری تمام مشخصه‌های تروریسم دولتی را داراست.

سیارتو تاکید کرد: طبق اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد که به احتمال زیاد، این پرونده یک تروریسم دولتی باشد. اگر اقدامی تروریستی با استفاده از منابع دولتی و حمایت دولتی انجام شود، آنگاه به آن تروریسم دولتی گفته می‌شود. این پرونده به تروریسم دولتی شباهت دارد.

هفته گذشته فردی به نام «سرگئی کوزنتسف»، ۴۹ ساله و تبعه اوکراین براساس حکم بازداشتی که در آلمان برای وی صادر شده بود، در ایتالیا بازداشت شد. او به همدستی در سازماندهی حمله به خطوط لوله نورد استریم و نورد استریم ۲ در سپتامبر ۲۰۲۲ متهم است. دادستانی آلمان مدعی شده که او بخشی از گروهی است که مواد منفجره را در خطوط لوله مذکور در نزدیکی «بورنهولم» جاسازی کرده و یکی از هماهنگ‌کنندگان این حمله به شمار می‌رود. برخی گزارش‌ها از همکاری وی با اطلاعات اوکراین تا سال ۲۰۱۵ حکایت دارد.

سه حلقه از خطوط لوله زیردریایی نورد استریم و نورد استریم ۲ در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به شدت خسارت دیدند به طوری که خط لوله نورداستریم ۲ هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مسکو اطمینان دارد که خرابکاری نورد استریم، با حمایت آمریکا صورت گرفته است. دفتر دادستانی کل روسیه پرونده تحقیقات درباره تروریسم بین‌المللی در ارتباط با این خرابکاری را گشوده است.