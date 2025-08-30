به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: مجارستان همچنان انتقال ماموریت آموزشی پرسنل نظامی اوکراین توسط کشورهای اتحادیه اروپا به کی یف را خط قرمز می‌داند و از آن حمایت نیز نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه مجارستان در این باره اضافه کرد: بوداپست از اعمال تحریم‌های اروپایی علیه شرکت‌های انرژی روسیه که مجارستان برای تامین انرژی خود به آنها متکی است، هم حمایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری تاس، پیتر سیارتو حین حضور در نشست غیررسمی دیپلمات‌های اروپایی گفت: آنها (اعضای اتحادیه اروپا) قطعاً تلاش خواهند کرد تا کمک‌های مالی جدید و تحویل سلاح به اوکراین را تحمیل کنند. آنها سعی خواهند کرد مسیر اوکراین به سمت عضویت در اتحادیه اروپا را تسریع کنند.

وی در این خصوص افزود: آنها می‌خواهند در مورد عملیات نظامی اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند، اما ما از هیچ اقدامی که با منافع مجارستان در تضاد باشد یا روند صلح را تضعیف کند، حمایت نخواهیم کرد.