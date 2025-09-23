دیدار وزرای امور خارجه ایران و قطر

به گزرش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار کرد.
در این دیدار راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقهای گفتگو و تبادل نظر شد.
طرفین بر اهمیت تداوم هماهنگی و اهتمام کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف جنگافروزی رژیم صهیونیستی در منطقه و پایاندادن به نسلکشی در فلسطین اشغالی تاکید کردند.
طرفین همچنین راجع به آخرین وضعیت موضوع هستهای و اهمیت پایبندی همه طرفها به دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش گفتگو کردند.
نظر شما