به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی شامگاه گذشته در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در حسینیه اعظم شهرکرد با گرامیداشت این هفته و با اشاره به اینکه دفاع مقدس باعث عزت و اقتدار اسلام شد و یک مدرسه درسآموز است، اظهار کرد: دفاع مقدس یک راهبرد و چراغ برای نسلهای آینده است و باید نگاه تقدسگونه به آن داشت.
مشاور ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه میلیونها کیلومتر از خاک ایران در طول جنگهای گذشته تاریخ ایران بزرگ از کشور جدا شد، ادامه داد: در جنگ طولانیمدت ایران و عراق، صدام بعثی با تمام امکانات و تجهیزات و با حمایت غرب و شرق و اعراب جاهلی و نیز پشتوانه امپراطوری رسانه دنیا به ایران حمله کرد اما به لطف خدا و به برکت فرماندهی نایب ولی عصر (عج) حتی یک وجب از خاک مملکت زیر چکمه دشمن باقی نماند لذا دفاع مقدس قداست و حرمت دارد.
ملکمحمدی با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی جنگ نور و ظلمت و حق و باطل و جنگ همه کفر و شرک علیه ایران اسلامی بود، گفت: تمام سران کفر و نفاق، همه سران زر و زور و تزویر، ناکسان و غارتان و همه لیبرالها در یک سمت علیه ملت فداکار، بینظیر و ممتاز ایرانی قرار گرفتند.
وی با گرامیداشت رشادتها و حماسههای ملت ایران و پاسداشت یاد ۲۰۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس، بیان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه ایران اسلامی نیز همگان دیدند که مردم در پرتو ولایت پای وطن ایستادند و این ملت، تمدنساز و زمینهساز ظهور است.
دفاع مقدس مردمیترین دفاع است
ملکمحمدی با تأکید بر اینکه امامین انقلاب خودشان را خدمتگزار این ملت دانستند، افزود: این ملت یک ملت بینظیر و ممتاز در وفاداری بوده و همواره شایسته احترام است.
وی دفاع مقدس را مردمیترین دفاع دانست و توضیح داد: مردم دفاع مقدس را به پیروزی رساندند و در دفاع مقدس اخیر دیدیم که رژیم منحوس و آمریکای جنایتکار به ایران حمله کردند اما مردم مقتدر طوری بر دهان استکبار جهانی زدند. لذا آن جنایتکاران دست به دامان عربستان و قطر شدند و از ایران درخواست آتشبس کردند که نشانه اقتدار ملت ایران و ضعف و نکبت استکبار بود.
ملکمحمدی بر معنویت دفاع مقدس نیز تأکید و اظهار کرد: سرداران و فرماندهان و رزمندگان اسلام در جبهههای حق علیه باطل جلوههای نابی از عبادت و نماز و دعا بر جا گذاشتند. دفاع مقدس شیرینترین دفاع و بهدور از تشریفات و تدارکات بود و عشق، اشک، خدا و اخلاص در جبههها موج میزد.
وی دفاع مقدس را تبلور محبت خواند و گفت: بر طبق ادبیات دینی، دین جز محبت معنا ندارد و دیدیم چگونه مردم به امامشان عشق میورزیدند و امام راحل (ره) نه فرمانده کل قوا بلکه فرمانده کل دلها بود؛ مردم امام را شناختند، دور او جمع شدند، از جنگ نهراسیدند و در عاقبت پیروز شدند.
دنیا به عزت و اقتدار و عظمت ایران اعتراف میکند
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با یادآوری پیروزی ملت ایران بر استکبار جهانی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار کرد: همه دنیا دید ایرانی که ۴۵ سال قبل حتی سیم خاردار هم نمیتوانست تولید کند، امروز باران موشک را بر تلآویو و حیفا میریزد و دشمن را به زانو در میآورد.
ملکمحمدی با اشاره به اینکه دشمنان قدرت بازدارندگی ایران را میدانند، افزود: دنیا به عزت و اقتدار و عظمت ایران اعتراف میکند، ما در مسائل دفاعی و نظامی وابسته به هیچ کشوری نیستیم لذا دشمنان اگر مرتکب خطایی شوند یقیناً پشیمان خواهند شد و هیچگاه به اهدافشان نخواهند رسید.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران ظهور صغری است، توضیح داد: امام (ره) فرمودند این انقلاب متصل به انقلاب امام زمان (عج) است و ظهور کبری با طلوع حضرت بقیةالله (عج) در کنار کعبه معظمه رخ خواهد داد تا تمام عالم غرق در عدالت و تقوا و آرامش، انصاف و انسانیت شود.
نظر شما