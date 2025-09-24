یونس احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت نقش سازمان دامپزشکی در تامین بهداشت و سلامت عمومی جامعه، از کشف مواردی از شیر آلوده به بیماری تب مالت (بروسلوز) در برخی بستنیفروشیهای استان خبر داد و به مردم در خصوص مصرف شیر خام و فرآوردههای آن هشدار داد.
احمدی در ابتدای سخنان خود، وظیفه سازمان دامپزشکی را فراتر از دامداریها دانست و گفت: تقریباً بهداشت و سلامت عمومی، بدون حضور سازمان دامپزشکی و بدون حضور دانش دامپزشکی هم در مجموعههای انسانی و هم در ساختارهای مختلف اجتماعی، قابل تأمین نیست.
وی افزود: سلامت شیر و لبنیات، به عنوان یکی از اجزای اصلی زنجیره غذایی، از اولویتهای این سازمان است.
کارگروه سلامت و بهداشت شیر؛ نظارت از تولید تا مصرف
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام، از تشکیل کارگروه سلامت و بهداشت شیر در استان با حضور ادارات متعدد از جمله بهداشت و درمان، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاهها خبر داد. این کارگروه، روند تولید، انتقال و مصرف شیر را در استان به طور مستمر رصد میکند.
احمدی تشریح کرد: نظارتها شامل مراحل تولید در گاوداریها و دامداریها، مراکز جمعآوری شیر و خودروهای حمل شیر، و همچنین مراحل عرضه و مصرف شیر به دست مصرفکننده میشود.
ورود دامپزشکی به مراکز عرضه بستنی و شیرینی
یونس احمدی با اشاره به رویکرد جدید دامپزشکی استان، اعلام کرد: شاید نکتهای باشد که به تازگی شما شنیدهاید که ما شیر خام را در بستنیفروشیها، یعنی مراکز عرضه بستنی، الان داریم رصد میکنیم. در شیرینیفروشیهایی که از شیر خام استفاده میکنند، در واحدهای لبنیاتی و در نقاط متعددی که از شیر استفاده میشود، اینها را ما رصد میکنیم و پیگیر هستیم که سلامت و بهداشتی شیر رعایت شود.
کشف تب مالت در بستنیهای ایلام؛ لزوم هوشیاری مردم
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام با ابراز نگرانی از آمار بالای برخی بیماریهای مرتبط با مصرف شیر خام در استان، از جمله بیماری تب مالت، از اجرای طرحهای متعدد برای رصد مصرف و نقل و انتقال شیر خبر داد.
وی از برنامه امسال دامپزشکی برای نمونهبرداری از ۱۵۰ مرکز عرضه بستنی در سراسر استان ایلام پرده برداشت و اعلام کرد که تا شهریور ماه ۱۴۰۴، ۱۰۰ نمونه از این مراکز توسط همکاران در ۱۲ شهرستان استان نمونهبرداری شده است.
احمدی نتایج این نمونهبرداریها را نگرانکننده خواند و گفت: با این موارد برخورد شده چراکه بستنی عرضه شده در بستنیفروشیها، متاسفانه آلودگی بیماری بروسلوز یا بیماری تب مالت را داشت.
وی افزود: این دو مورد آلوده، در یک شهرستان خاص شناسایی شدهاند. پس از چندین بار آزمایش و تایید تداوم آلودگی، از این مراکز خواسته شده است که بر اساس پروتکلهای بهداشتی، تولید را متوقف کرده و مجموعه خود را بهداشتی کنند. همچنین، افراد درگیر جهت انجام تستهای لازم به درمانگاه استان معرفی شدهاند.
پیگیری چرخه تامین شیر آلوده و هشدار به گاوداریها
احمدی تاکید کرد: دامپزشکی استان، چرخه خرید شیر این مراکز آلوده را نیز دنبال کرده و چندین گاوداری که شیر آلوده در آنها تولید شده بود، مورد پیگیری و آزمایش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به ادامه این برنامهها در نیمه دوم سال جاری، خطاب به مردم گفت: بستنی یکی از فرآوردههایی است که شما باید با دقت کافی مبنی بر اینکه بهداشت و سلامت این مسئله رعایت شده، آن را مصرف کنید. خیلی میتواند خطرناک باشد اگر از مراکز بهداشتی تهیه نشود.
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام در پایان سخنان خود، بر نقش حیاتی مردم در حفظ سلامت خود تاکید کرد: امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم بتوانیم با اطلاعرسانی در این زمینه، سطح دادههای بهداشتی مردم را ارتقا دهیم و هم بتوانیم نظارتهای لازم را در نقاط مختلف استان داشته باشیم، اما کلید بهداشت هر خانواده توسط خود افراد است. واقعاً دست خود افراد است. باید ما یک مقداری اطلاعات بهداشتیمان راجع به مواد غذایی، از جمله لبنیاتی که و همچنین شیر خام را انشاءالله افزایش دهیم.
