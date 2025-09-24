شهردار دهلران:۴۹ میلیارد تومان برای ناوگان شهرداری دهلران هزینه شد

جلال الدین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات داخلی، آلایندگی و سازمان همیاری شهرداریها برای نوسازی ناوگان عمرانی، خدماتی و آتشنشانی شهرداری دهلران هزینه شده است.
وی ادامه داد: برای تسریع در انجام امورات عمران شهری خرید دو دستگاه کمپرسی ۱۰ تن به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
شهردار دهلران به مشکل ارائه خدمات شهری بخصوص به فرسوده بودن یا اجارهای بودن ماشین آلات حمل زباله اشاره کرد و گفت: چهار دستگاه ماشین حمل زباله جدید با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان خریداری و به ناوگان خدمات شهری اضافه شده است.
محمدی گفت: نبود خودروی بالابر یکی از مشکلات شهرداری بود که در این راستا یک خودروی نسیان بالابر و همچنین یک دستگاه نیسان کمپرسی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری و به ناوگان شهرداری اضافه شدهاند.
شهردار دهلران گفت: یک دستگاه آتشنشانی با مشارکت سازمان شهرداریهای و اعتبارات داخلی با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان خریداری شده که در هفتههای آینده تحویل شهرداری داده خواهد شد.
محمدی به اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل و خدماترسان شهرداریدهلران اشاره کرد و گفت: توسعه و عمران شهری در حوزههای مختلف در دستور کار شهرداری و اعضای شورای شهر است و این در این راستا از حمایتهای مسئولان استان و فرماندار شهرستان دهلران تقدیر ویژه دارم.
