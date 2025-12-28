یوسفی: ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری‌ های گیلان تخصیص یافت

کاظم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مهمترین تکالیف حوزه شهرداریها شامل پرداخت فوقالعادههای پرسنل، نوسازی ماشینآلات و افزایش چشمگیر اعتبارات خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار نفر از کارگران شهرداری استان پیش از این واجد دریافت فوقالعاده نبودند، اما طی هشت ماه اخیر، فوقالعاده ها تصویب و ابلاغ شد و همه کارکنان واجد شرایط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد فوقالعاده جذب بازار کار را دریافت کردند.
وی افزود: همچنین کمیته ممیزی برای ارتقای شغلی و حق فوقالعاده کارمندان شهرداری تشکیل شد و پرسنل واجد شرایط با کسب امتیازات لازم بین ۳۵ تا ۷۵ درصد افزایش حقوق دریافت کردند. این اقدامات پاسخ به مطالبات بیش از سه ساله پرسنل شهرداری است.
نوسازی ماشینآلات شهرداریها؛ ۱۳۷ دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان
یوسفی با اشاره به نوسازی ماشینآلات گفت: در یک سال گذشته ۱۳۷ دستگاه ماشینآلات عمرانی، خدمات شهری و آتشنشانی به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خریداری شد. بخشی از این اعتبار توسط شهرداریها و سازمان همیاری و مابقی از محل اعتبارات ماده ۴۲ و ۵۸ تأمین شده است.
وی افزود: ماشینآلات شامل بک لودر، کمپرسی، نیسان، بیل لاستیکی، تانکر آب، جارو بابکت، ماشینهای حمل متوفی و ماشینهای آتشنشانی بوده و بیشترین تنوع در بخش بکلودر و کمپرسی دیده میشود.
تولید آجر سوختی از زباله؛ گامی برای بهرهوری انرژی
یوسفی درباره پروژههای مدیریت پسماند توضیح داد: زبالههای غیرقابل بازیافت در فرایند تولید آجر سوختی تبدیل میشوند. این آجرها قابلیت استفاده در کورههای سیمان را دارند و تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت، وزارت صمت، شهرداری رشت و کارخانههای سیمان خزر و دیلمان منعقد شده است.
وی اضافه کرد: شهرداری دشتی با دریافت ۸۰ میلیارد تومان وام، پروژه تولید آجر سوختی را در مؤسسه کودالی راهاندازی خواهد کرد و شهرهای دیگر نیز به تدریج از این ظرفیت بهرهمند میشوند.
افزایش چشمگیر اعتبارات شهرداریها
یوسفی درباره منابع مالی شهرداریها گفت: امسال اعتبارات شهرداریها بالغ بر ۳,۵۰۰ میلیارد تومان تا کنون تخصیص یافته که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
وی افزود: هدف این افزایش منابع، کاهش وابستگی شهرداریها به منابع غیر پایدار مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی است تا اجرای برنامههای مصوب شورای شهر و پروژهها آسانتر و پایدارتر شود.
یوسفی همچنین با اشاره به برنامههای سال آینده گفت: شهرداریها موظف هستند در زمینه زیباسازی شهری و تأمین زیرساختهای فضای سبز اقدامات مؤثر انجام دهند. تخصیص مرحله اول اعتبارات ۱۴۰۴ به شهرداریها با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته انجام خواهد شد.
وی افزود: در زمینه بلندمرتبهسازی، شهرداریها پیشنهاد مکانهای مناسب برای زونهای بلندمرتبه را ارائه کردهاند و در حال مطالعه تفصیلی هستیم تا اجرای پروژهها با رعایت ضوابط فنی و محیطزیستی ممکن شود.
کاظم یوسفی در پایان تأکید کرد: اقدامات انجام شده گامی مؤثر در ارتقای خدمات شهری، بهرهوری انرژی و رضایت شهروندان است و استانداری گیلان پیگیر استمرار این روند خواهد بود.
