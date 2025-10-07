۵ خودروی جدید به ناوگان خدمات شهری جاسک پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهکرم بایسته مسئول نقلیه شهرداری جاسک اظهار داشت: در راستای ارتقای خدمات شهری و افزایش توان لجستیکی شهرداری دو دستگاه کامیون ده تن بنز به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری خریداری و به ناوگان خدماتی اضافه شد.
وی افزود: همچنین در نیمه نخست سال جاری یک دستگاه نیسان کمپرسی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، یک دستگاه خودروی آریسان ویژه حمل متوفیان با همان میزان اعتبار و یک دستگاه خودروی آتشنشانی اوجی دهتن به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز خریداری شده است.
به گفته بایسته در مجموع طی ششماهه اول سال پنج دستگاه خودرو با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات جاری شهرداری و وزارت کشور برای بهبود ناوگان خدمات شهری جاسک تأمین شده است.
مسئول نقلیه شهرداری جاسک ادامه داد: روزانه حدود ۵۰ تُن زباله در سطح شهر جمعآوری میشود و هماکنون ۳۰ دستگاه تاکسی زیر نظر تاکسیرانی شهرداری و ۳۰ وانتباری شخصی تحت نظارت شهرداری در حال خدماترسانی به شهروندان هستند.
وی با اشاره به اقدامات تکمیلی شهرداری در حوزه مدیریت پسماند گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۸۰ سطل زباله جدید خریداری و در نقاط مختلف شهر جاسک جانمایی شده تا شرایط بهداشتی و زیبایی بصری شهر بهبود یابد.
جاسک ـ شهرداری جاسک با صرف اعتباری بیش از ۱۹ میلیارد تومان، پنج دستگاه خودروی خدماتی و سنگین را برای تقویت ناوگان شهری و بهبود خدماترسانی به شهروندان تأمین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهکرم بایسته مسئول نقلیه شهرداری جاسک اظهار داشت: در راستای ارتقای خدمات شهری و افزایش توان لجستیکی شهرداری دو دستگاه کامیون ده تن بنز به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری خریداری و به ناوگان خدماتی اضافه شد.
نظر شما