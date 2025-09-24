به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «زمان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مژده فیضی‌نسب وارد مرحله تولید شد، این اثر سینمایی با رویکردی انسانی و روان‌شناختی، داستان تجربه کودکان در مواجهه با جنگ و تغییرات عمیق آن بر دنیای بی‌دغدغه کودکانه را روایت می‌کند.

فیلم «زمان» به‌ویژه بر لحظه‌ای تمرکز دارد که روال عادی زندگی انسان در اثر یک رویداد ناگهانی دچار تغییر می‌شود.

در این اثر، جنگ در دوران کودکی و تأثیرات روانی آن به تصویر کشیده می‌شود و فیلم قصد دارد نشان دهد که چگونه این تجربه تلخ، دنیای شاد و بی‌پیرایه کودکی را با بار سنگین خود تغییر می‌دهد.

عوامل تولید این فیلم شامل مژده فیضی‌نسب به عنوان کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده، پوریا فیضی‌نسب به عنوان دستیار کارگردان و منشی صحنه، صلاح کریمی به عنوان مدیر فیلم‌برداری، عدنان امانی به عنوان فیلم‌بردار، فرید صداقت به عنوان مدیر صدابرداری، رزگار کریمی به عنوان مدیر تولید و سید کاوه حسینی به عنوان مدیر صحنه هستند.

از جمله بازیگران این فیلم می‌توان به سروک کریمی، سدنا کریمی، سروک شفائی، آن یا ساعدی، آنیلا ساعدی، مهنا بهمنی، میلاد قادری و پارسا قادری اشاره کرد.

فیلم «زمان» در تلاش است تا از نگاه کودکان، صدا و تصویر تجربه‌ی جنگ در کوچه‌های زندگی آن‌ها را به نمایش بگذارد، این فیلم به زودی مراحل پایانی تولید خود را طی کرده و در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی به نمایش در خواهد آمد.