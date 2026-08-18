قهرمانی مقتدرانه همدان در نوزدهمین دوره مسابقات فوتسال «فرزندان مهر»

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نوزدهمین دوره مسابقات «فرزندان مهر» که با حضور تیم‌هایی از استان‌های کرمانشاه، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان برگزار شده و با برگزاری دیدار نهایی در سالن دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به اوج خود رسید.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم فوتسال فرزندان مهر همدان با نمایشی مقتدرانه و خیره‌کننده تیم چهارمحال و بختیاری را با نتیجه ۷ بر صفر در هم کوبید و جام قهرمانی را مقتدرانه بالای سر برد.

تیم همدان که پیش از رسیدن به فینال نیز با پیروزی‌های قاطع ۱۶ بر صفر مقابل لرستان و ۸ بر صفر برابر کهگیلویه و بویراحمد توان فنی بالای خود را به رخ کشیده بود، در فینال نیز با هماهنگی کامل دروازه حریف را هفت بار باز کرد تا پرونده این دوره از مسابقات با ثبت عنوانی درخشان برای میزبان بسته شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در آیین اختتامیه این رقابت‌ها با ابراز خرسندی از میزبانی شایسته استان اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد رقابت‌هایی پرشور و صمیمی بودیم که فراتر از جنبه‌های ورزشی، تجلی همدلی و رفاقت در میان فرزندان مهر بهزیستی سراسر کشور بود.

فریدالدین حجت‌الاسلامی ضمن تقدیر ویژه از زحمات همکاران اداره کل بهزیستی استان همدان و تمامی دست‌اندرکاران این دوره از مسابقات افزود: تلاش‌های بی‌وقفه همکاران ما در بهزیستی استان و مربیان دلسوز در مراکز نگهداری، بسترساز تربیت بدنی و پرورش روحی این فرزندان است و این زحمات خالصانه، شایسته بهترین سپاس‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر در طول برگزاری این رویداد ورزشی و میزبانی از مهمانان گران‌قدر کاستی یا کوتاهی رخ داده است، امیدواریم به بزرگواری خود بر ما ببخشند چراکه تمام تلاش مجموعه بهزیستی استان همدان فراهم کردن بستری آرام و درخور برای حضور ورزشکاران بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در پایان با تبریک به تیم فوتسال همدان بابت این موفقیت ارزشمند بیان کرد: امیدواریم این درخشش در عرصه‌های ملی و فراملی استمرار یابد.

مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی سازمان بهزیستی کشور نیز در این آیین ضمن ابراز خرسندی از فضای صمیمی و کیفیت برگزاری مسابقات گفت: امیدوارم میزبانی همدان در این چند روز تجربه‌ای خوش و خاطره‌انگیز برای تمامی ورزشکاران و شرکت‌کنندگان رقم زده باشد.

افشین میرمحمدی با تاکید بر نقش کلیدی مدیریت در اجرای موفق چنین رویدادهای ملی، از زحمات مدیرکل بهزیستی استان همدان، معاونان، رئیس اداره بهزیستی شهرستان همدان و همچنین همکاران پرتلاش در ستاد سازمان و دفتر تربیت بدنی قدردانی کرد و این هم‌افزایی را عامل اصلی برگزاری مطلوب مسابقات دانست.

وی در پایان با اشاره به نزدیک بودن مراحل نهایی مسابقات خاطرنشان کرد: امیدوارم در مرحله پایانی که در دو تا سه هفته آینده برگزار خواهد شد شاهد حضور مقتدرانه و درخشش بیش‌ازپیش ورزشکاران عزیزمان باشیم و برای تمامی فرزندان موفقیت در عرصه‌های ورزشی و زندگی را آرزومندم.