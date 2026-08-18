به گزارش خبرنگار مهر، محسن مبارکی، ظهر سه‌شنبه در دومین جلسه شورای فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تهران که در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) شهرری برگزار شد، بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی در بقاع متبرکه تأکید کرد.

مبارکی اظهار کرد: برخی امامزادگان فاقد متولی هستند که این موضوع در شأن و جایگاه این اماکن مقدس نیست و باید برای ساماندهی و مدیریت آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: برنامه‌ریزی برای امور فرهنگی بقاع متبرکه باید با جدیت بیشتری دنبال شود و رویکرد اوقاف نباید صرفاً معطوف به مسائل اقتصادی و مالی باشد.

وی گفت: در کنار موضوعات اقتصادی، لازم است برای حوزه فرهنگی و مسائل مرتبط با بقاع متبرکه نیز برنامه‌های مشخص، هدفمند و عملیاتی تدوین شود.

مبارکی با اشاره به وجود ۲۳ امامزاده در شهرستان ری بیان کرد: قائل به سطح‌بندی و درجه‌بندی بقاع متبرکه نیستیم و باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر بقعه، برنامه‌های فرهنگی مناسب طراحی و اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن هفته وقف افزود: دو ابلاغیه از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه ترویج فرهنگ وقف با محوریت اعتمادسازی عمومی و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای هفته وقف صادر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف استان تهران ادامه داد: امیدواریم با تشکیل ستاد هفته وقف، برنامه‌های مؤثر و متناسبی در بقاع متبرکه استان اجرا شود.

مبارکی بر تقویت برنامه «قرار دوازدهم»، برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگی، شناسایی نقاط ضعف و بازدیدهای مستمر از ادارات و بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل شورای فرهنگی، سیاست‌گذاری، هم‌افزایی و حرکت منسجم در مسیر تحقق اهداف فرهنگی است و مصوبات این شورا باید به‌طور جدی پیگیری شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام جواد علیرضایی به تشریح ظرفیت‌های آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) شهرری پرداخت و اظهار کرد: آرامستان این آستان مقدس میزبان مزار بیش از ۷۳۰ تن از مشاهیر، مفاخر، علما، شخصیت‌های سیاسی و نظامی و شهدای کشور است.

مدیر آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) شهرری افزود: این مجموعه از اماکن مهم تاریخی و مذهبی شهرری به شمار می‌رود و ظرفیت ارزشمندی برای معرفی مفاخر و بزرگان مدفون در آن به نسل جوان دارد.