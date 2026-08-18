به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی در سفر به شهرستانهای جوانرود، ثلاث باباجانی، گیلانغرب و سرپلذهاب، روند اجرای پروژههای اولویتدار و اثرگذار این مناطق را بررسی کرد.
وی در نشستهای کمیته برنامهریزی این شهرستانها بر ضرورت شناسایی دقیق پروژهها و نیازهای اعتباری تأکید کرد و گفت: مدیران باید از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی، ماده ۵۶، مشارکتها و سایر منابع قانونی برای تسریع در اجرای طرحهای اثرگذار استفاده کنند.
شاهینی در شهرستان جوانرود، طرحهای زودبازده و اشتغالآفرین را در اولویت دانست و در ثلاث باباجانی نیز بر افزایش اختیار شهرستانها همراه با مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه همچنین اعتبارات کولبری را فرصتی برای تقویت اقتصاد و توسعه شهرستانهای مرزی عنوان کرد و خواستار استفاده هدفمند از این ظرفیت شد.
وی در گیلانغرب، بهرهگیری از ظرفیتهای کشاورزی و اقتصادی و حرکت به سمت فرآوری محصولات و ایجاد ارزش افزوده را ضروری دانست و در سرپلذهاب نیز بر پیگیری اعتبارات پروژههای دارای ردیف تأکید کرد.
شاهینی همچنین خواستار تسریع در تعیین تکلیف ۳۸ پروژه نیازمند مجوز کمیسیون ماده ۲۳ شد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز این طرحها را با جدیت دنبال کنند.
وی در جریان بازدید از پروژههای عمرانی و زیرساختی چهار شهرستان نیز روند اجرای طرحهای ایمنسازی راهها، رفع نقاط حادثهخیز، موزه دفاع مقدس گیلانغرب و ساختمانهای آسیبدیده و نیمهتمام را بررسی کرد و بر رفع موانع و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار تأکید داشت.
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