کهگیلویه و بویراحمد محروم از باغ موزه دفاع مقدس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - نسیم راوند: ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ بود که حزب بعث با حمایت بیش از ۲۸ کشور جهان علیه انقلاب نوپای ایران جنگی را آغاز کرد که هدفش نه تنها تغییر حکومت اسلامی بلکه از بین بردن اسلام بود.

در روزهای آغازین جنگ، انقلاب اسلامی هنوز با خیلی از اتفاق‌ها و رویدادها مانند ترورها، کودتاها در حال مبارزه بود، به گونه‌ای که حتی ارتش آن در وضعیت خاصی به سر می‌برد و خبری از بسیج و سپاه نبود.

هر چند نیروهای مردمی تحت عنوان کمیته انقلاب اسلامی وظایفی را آغاز کرده بودند اما آغاز جنگ هشت ساله در ابتدای انقلاب اسلامی موضوعی خاص و غیر قابل پیش بینی بود.

بعد از آغاز جنگ، ارتش نیز برای دفاع از کشور فعالیت خود را آغاز و کم کم بسیج و سپاه نیز تشکیل می‌شود، اما از جان گذشتگی ایرانی‌ها برای دفاع از وطن و ناموس خود در استان‌های مرزی خلاصه نمی‌شد، بلکه همه مردم ایران به گونه می‌خواستند در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته باشند.

مردم عشایر نشین کهگیلویه و بویراحمد هم دوشادوش سایر هم وطنان خود عازم جبهه‌های نبرد با دشمن می‌شوند، استانی که هیچ گونه تیپ و لشکری نداشت از طریق سایر استان‌ها و لشکرهای مانند ۲۵ کربلا، فجر فارس در قالب گردان‌ها و گروهان‌ها وارد خط مقدم می‌شود.

تقدیم ۲ هزار شهید و ۴۵ هزار رزمنده

این استان با اعزام ۴۵ هزار رزمنده، به نسبت جمعیت خود، بالاترین آمار اعزام را به نام خود ثبت کرد، تقدیم بیش از ۲ هزار شهید، ۳۱۷ آزاده و ۱۳ هزار جانباز شاید قسمت کوچکی از رشادت‌های مردمانی باشند که با برنو و لباس عشایری خود به جبهه رفتند تا بتوانند دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کنند.

حال با گذشت ۴۵ سال از آن رشادت‌ها، جوانان و نسل جدید نیاز دارند تا با رشادت‌های جوانانی که شاید کوچک‌ترین آنها همانند شهید ابوالقاسم علی پور از یاسوج که فقط ۱۲ سال بیشتر سن داشت و به جبهه می‌رود تا از کشورش دفاع کنند آشنا شوند و این موضوع در مکان‌هایی مانند باغ موزه دفاع مقدس محقق می‌شود، اما این استان از این باغ موزه محروم است.

«باغ موزه دفاع مقدس»، یکی از مراکزی است که تجربه حضور در جبهه‌های جنگ را به شما می‌دهد، این موزه از تالارهای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام داستان خاص خود را دارد.

در این موزه‌ها درک حس حضور در تک تک پلان‌های هشت ساله دفاع مقدس، آن هم با به کار گیری از ابزار نسل جدید، از قبیل ویدئو پروژکشن، تصاویر سه بعدی، صدا، افکت، صحنه سازی های رایانه‌ای را به وضوع نشان داده که می‌تواند برای همه ما درس بزرگی باشد.

در سال ۱۳۹۷ ساخت باغ موزه دفاع مقدس در شهر یاسوج با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد، اما حالا پس از گذشت هفت سال، هنوز به بهره برداری نرسیده است.

پیشرفت ۶۰ درصدی باغ موزه دفاع مقدس استان

در این رابطه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح پروژه پرداخت و گفت: این موزه در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع و زیربنای به ۵ هزار متر مربع در حال ساخت است که به گونه‌ای طراحی شده که طیف وسیعی از اقشار جامعه از کودکان تا پیشکسوتان بتوانند از آن استفاده کنند.

سرهنگ سلمان خواست خدایی بیان کرد: موزه دفاع مقدس نه تنها یک بنا بلکه آبروی استان و نگینی درخشان در ترویج فرهنگ ناب ایثار و شهادت است، این مجموعه طراحی شده تا رشادت‌ها و حماسه‌های دفاع مقدس را به شیوه‌ای ماندگار و تأثیرگذار به مردم خونگرم و غیور استان ارائه دهد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه، به مشکلات اعتباری پروژه اشاره و عنوان کرد: سهم اعتبارات استان برای تکمیل پروژه کمتر از ۸ درصد است و این پروژه به اعتبارات استانی و ملی نیاز مبرم دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ظرفیت بالای استان در ساختار قدرت، از همه مسئولان استانی و ملی خواست برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه کمک کنند.

وی در ادامه به مشخصات فنی پروژه اشاره کرد و گفت: این مجموعه شامل یک سالن گنبدی با گنجایش ۱۰۰ نفر است که به عنوان یک مجموعه مجزا با ویژگی‌های خاص نور و صدا طراحی شده و برآورد فعلی برای تکمیل کل پروژه، با فرض ثبات قیمت‌ها، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان است.

سرهنگ خواست خدایی از رسانه‌ها درخواست کرد تا با همراهی و حساسیت‌زایی، برای تخصیص به موقع اعتبارات و تکمیل سریع‌تر موزه کمک کنند.

وی تأکید کرد: این موزه آبروی استان و تنها مرکزی است که می‌تواند به صورت همه‌جانبه در زمینه نشر فرهنگ دفاع مقدس به مردم و مسافران خدمت‌رسانی کند.

کهگیلویه و بویراحمد جز ۵ استان بدون موزه دفاع مقدس

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، موزه دفاع مقدس را یکی از پروژه‌های شاخص فرهنگی و تاریخی استان خواند که نقش مهمی در حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس دارد.

یداله رحمانی گفت: کهگیلویه و بویراحمد جز پنج استان بدون موزه دفاع مقدس است، بنابراین تأمین به موقع اعتبار و تکمیل سریع آن مورد تأکید است.

وی از پیش‌بینی ۳۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت برای این پروژه خبر داد و افزود: این موزه بخش‌های متعددی شامل فضای اداری، سالن اجتماعات، گالری‌های تاریخی، نمایش رشادت‌های رزمندگان، عملیات‌های مختلف و معرفی فرماندهان و شهدا خواهد داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بخش فرهنگی و هنری به آثار هنرمندان و نقش‌آفرینان عرصه فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس اختصاص یافته و کتابخانه تخصصی آن مجموعه‌ای غنی از منابع مرتبط خواهد داشت.

حال باید دید در استانی که بیشترین میزان اعزام رزمنده و شهید را به نسبت جمعیت خود در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد باغ موزه دفاع مقدس آن چند سال دیگر باید طول بکشد تا ساخته شود؟