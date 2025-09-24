عفو معیارمحور اخیر؛ اعتماد عمومی به عدالت قضایی تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیژنی صبح چهارشنبه در یازدهمین تور رسانهای قوه قضائیه با محوریت زندانهای استان اصفهان با اشاره به اهمیت اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان، عفو اخیر رهبری و دستگاه قضائی را یکی از شاخصترین اقدامات در مسیر کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان به جامعه دانست.
بیژنی با بیان اینکه بسیاری از زندانیان به دلیل خطاهایی گرفتار شدهاند که میتوانست سرنوشت تلختری برای آنان رقم بزند، تأکید کرد: وظیفه همه دستگاهها ایجاد فرصت دوباره برای این افراد است.
وی گفت: عفو اخیر برخلاف برخی عفوهای گذشته معیارمحور صادر شد و همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضائی و رفع شائبه تبعیض در میان زندانیان شد.
مدیرکل زندانهای استان افزود: اجرای این عفو علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، به تقویت سرمایههای اجتماعی و ترمیم روابط خانوادگی نیز کمک کرده است.
وی با اشاره به پیام فرهنگی این اقدام تصریح کرد: عفو اخیر با ترویج فرهنگ بخشش و رأفت اسلامی، زمینه بازگشت بهتر زندانیان به جامعه را فراهم ساخته است.
بیژنی ادامه داد: زمانی که این عفو با برنامههای اشتغال و حرفهآموزی در زندانها تلفیق شود، نتایج ارزشمندی به دنبال دارد؛ چراکه بسیاری از زندانیان پس از آموزش، توانستهاند در جامعه به کارآفرینانی موفق تبدیل شوند.
وی به نمونهای از مددجویان استان اشاره کرد که با وجود سابقه اعتیاد، پس از گذراندن دورههای آموزشی در زندان، اکنون کارآفرین شده و حتی اشتغال چندین نفر دیگر را نیز فراهم کرده است.
بیژنی ضمن قدردانی از حضور اصحاب رسانه در این تور، تأکید کرد: تداوم این نگاه اصلاحی میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد فرصتهای جدید برای بازگشت دوباره زندانیان به جامعه کمک کند.
