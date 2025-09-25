به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سمنان، محمد نجفی دهکردی بیان کرد: به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ۱۷ نفر از زندانیان که با پرونده محکومیت تعزیرات حکومتی در زندان بودند، مشمول رأفت اسلامی و عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.

وی افزود: محکومین در حبس با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متهمان و دیگر شاخص‌های عدالت‌محور و رأفت اسلامی آزاد شدند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هجدهم شهریور امسال همزمان با هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.