۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

آزادی ۱۷ زندانی پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان سمنان با عفو رهبری

سمنان - مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان گفت: ۱۷ زندانی پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان، مشمول رافت اسلامی و عفو رهبر معظم انقلاب شدند و از حبس رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سمنان، محمد نجفی دهکردی بیان کرد: به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ۱۷ نفر از زندانیان که با پرونده محکومیت تعزیرات حکومتی در زندان بودند، مشمول رأفت اسلامی و عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.

وی افزود: محکومین در حبس با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متهمان و دیگر شاخص‌های عدالت‌محور و رأفت اسلامی آزاد شدند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هجدهم شهریور امسال همزمان با هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

