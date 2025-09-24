اعضای ستاد انتخابات هرمزگان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست ستاد انتخابات هرمزگان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون در انتخابات گفت: مشارکت مردم در انتخابات، جلوهای از مردمسالاری دینی و از ارکان اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میشود و باید از این سرمایه صیانت کرد.
وی با اشاره به جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی افزود: ما در جمهوری اسلامی با تکیه بر آرای مردم، نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری را شکل میدهیم. این سازوکار قانونی در قانون اساسی تثبیت شده و به صورت عرفی نیز مورد پذیرش عمومی مردم قرار گرفته است.
آشوری تازیانی با تأکید بر نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور تصریح کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات، یکی از مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی است؛ اعتماد، رضایت عمومی و احساس امنیت، همگی زمینهساز مشارکت معنادار مردم هستند که باید در برنامهریزیها به آنها توجه شود.
وی ادامه داد: آنچه دولت چهاردهم دنبال میکند، برگزاری انتخاباتی قانونمند و با مشارکت حداکثری است و ما به عنوان مسئولان اجرایی، موظف به فراهمسازی زیرساختها، آموزشها و امنیت لازم برای تحقق این هدف هستیم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه صیانت از آرای مردم زنجیرهای از ارزشهای بنیادی در فرآیند انتخابات است، اظهار کرد:
اعتمادسازی، امنیت روانی و رعایت قانون، سه ضلع مهم برای مشارکت حداکثری هستند. ما باید طوری عمل کنیم که هم انتخابکنندگان و هم انتخابشوندگان، در یک فضای سالم، آرام و پرنشاط به ایفای نقش بپردازند.
استاندار هرمزگان به نقش فناوری در ارتقای فرآیند انتخابات اشاره کرد و گفت: با حرکت به سمت انتخابات مکانیزه، شفافیت، سرعت و دقت در شمارش آرا افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در این نشست اعضای ستاد انتخابات استان هرمزگان منصوب شده و احکام خود را دریافت کردند.
بنابراین گزارش احمد نفیسی به عنوان رئیس ستاد انتخابات، حمید جهانگیری دبیر ستاد انتخابات، محمد رضا پاکروان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، فرزاد ابراهیمی رئیس کمیته امنیت، حجتالاسلام محمد اعتمادی رئیس کمیته بازرسی، محمد جواد خجسته رئیس کمیته حراست و استعلامات، مهرداد یزدانی رئیس کمیته فناوری، محمد کمالی رئیس کمیته حقوقی، مهدی عباسی رئیس کمیته اطلاع رسانی، صابر سالاری رئیس کمیته سیاسی، یوسف حسینی مسئول دبیرخانه و ابراهیم هویدا به عنوان عضو ستاد انتخابات استان هرمزگان منصوب شدند.
نظر شما