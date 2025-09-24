به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با وزیر اطلاعات با بیان اینکه یزد همواره به‌عنوان مهد فرهنگ و تمدن شناخته شده است، گفت: این شهر در طول تاریخ پناهگاهی آرام و مذهبی برای مسافران بوده و باید این هویت اصیل همچنان حفظ شود.

وی با اشاره به برخی تغییرات نگران‌کننده در سال‌های اخیر افزود: متأسفانه پدیده‌هایی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به چهره فرهنگی و معنوی یزد آسیب بزند، دشمنان انقلاب اسلامی نیز همواره در پی تضعیف ارزش‌های دینی و انقلابی ملت ایران هستند و ضرورت دارد با هوشیاری و جدیت در برابر این تهدیدها ایستادگی کنیم.

امام جمعه یزد همچنین مردم استان را مؤمن، ولایتمدار و پیشتاز در عرصه‌های ملی معرفی کرد و گفت: یزدی‌ها علاوه بر نقش‌آفرینی در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه اقتصاد نیز با سخت‌کوشی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب امنیت در استان اظهار داشت: تحقق این آرامش، حاصل همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امنیتی و انتظامی است که باید از آن پاسداری شود.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر امور را امری ضروری برای جلوگیری از تخلف دانست و تأکید کرد: این نظارت باید دقیق و منصفانه باشد، اما به گونه‌ای اعمال نشود که فعالیت اقتصادی را مختل کرده یا انگیزه تولیدکنندگان و فعالان را کاهش دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان با یادآوری وحدت و انسجام دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: کشور امروز نیز به همان روحیه همبستگی نیاز دارد و نباید اختلاف سلیقه‌ها مانع اتحاد ملی و حرکت در مسیر منافع مشترک شود.