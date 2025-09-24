فرماندار ملارد: ۲۳۰۰ تبعه غیرمجاز در ملارد جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از طرد بیش از ۲۳۰۰ تبعه غیرمجاز و کاهش ۷۰ درصدی دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ملارد خبر داد.

تقوی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۳۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز از شهرستان ملارد طرد شده‌اند.

وی افزود: با اجرای تدابیر اتخاذشده، جمعیت دانش‌آموزی اتباع غیرمجاز در مدارس شهرستان ملارد نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

فرماندار ملارد تأکید کرد که این کاهش قابل توجه، تأثیر مثبت و چشمگیری بر مدیریت منابع آموزشی، به ویژه در زمینه امکانات و ظرفیت‌های مدارس ملارد داشته است.

تقوی همچنین اعلام کرد که مرحله دوم طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز به دستور استاندار تهران از امروز آغاز شده و با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی شهرستان به اجرا درمی‌آید. هدف از این مرحله ساماندهی قانونی حضور اتباع خارجی و جلوگیری از اقامت غیرمجاز در ملارد است.

وی در پایان از همکاری نیروهای انتظامی، قضائی، امنیتی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: هدف نهایی این اقدامات، حفظ امنیت، سلامت و رفاه شهروندان و رعایت حقوق اتباع مجاز ساکن در ملارد است.