۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

۸ تن عسل تقلبی در ملارد کشف شد

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از کشف و پلمب یک کارگاه تولید عسل تقلبی و غیربهداشتی در این شهرستان و توقیف بیش از ۸ تن عسل به ارزش ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و پلمب یک کارگاه تولید عسل تقلبی و غیربهداشتی در ملارد و توقیف بیش از ۸ تن عسل به ارزش ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

نورمحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه تولید عسل تقلبی و غیربهداشتی در شهرستان ملارد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت این افراد را شناسایی کرده و در عملیاتی مشترک با نماینده شبکه بهداشت و درمان موفق به دستگیری یک نفر به عنوان مالک کارگاه شدند.

فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: در بازرسی از این کارگاه، ۲۱ هزار و ۲۴۰ شیشه ۳۵۰ گرمی عسل تقلبی، یک تن عسل موجود در مخزن و ۴۱ حلب ۲۰ کیلویی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: در همین رابطه کارگاه مذکور پلمب و پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

