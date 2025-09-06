به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در یک منزل نیمه‌کاره خبر داد.

نورمحمدی در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در منزلی نیمه‌کاره واقع در شهرستان ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های فنی موفق به شناسایی محل مذکور شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی از این مکان ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملارد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.