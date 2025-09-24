محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری برجسته ایران، موفق به ثبت رکورد جدیدی درزمینهٔ صدور مجوزهای بینام گردشگری شده است.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: به استناد ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، با سیاستگذاری، برنامهریزی و بررسی لازم، ۲۰ مجوز بینام گردشگری در اصفهان برای نخستین بار در کشور صادر شد که نشاندهنده رشد و توسعه این صنعت در استان و پیشتازی در کشور است.
اکبری افزود: این مجوزها بهمنظور تسهیل فعالیتهای گردشگری و جذب سرمایهگذاران در حوزههای مختلف ازجمله مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی صادرشده است. همچنین صدور این مجوزها باهدف افزایش تنوع و کیفیت خدمات گردشگری در استان انجامگرفته و امیدواریم با این اقدام، شاهد رونق بیشتر صنعت گردشگری در اصفهان باشیم.
