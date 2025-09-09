۵ طرح بزرگ گردشگری در استان اصفهان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری امروز ۱۸ شهریورماه با اعلام این خبر گفت: سالی که مزین به شعار جهش تولید با مشارکت مردمی است، ششمین جلسه کمسیون فنی استان اصفهان با حضور کارشناسان ادارهکل و مدیران شهرستانها برگزار شد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: در این جلسه پنج طرح از مجموع ۹ طرح ارائهشده در غالب اردوگاه، اقامتگاه سنتی، محوطه، مجموعه گردشگری و گردشگری کشاورزی در شهرستانهای فریدن، شهرضا، شاهینشهر، میمه، کاشان و لنجان در زمینه خدمات کلان باهدف توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تصویب رسید.
اکبری افزود: چهار طرح از مجموع ۹ طرح در غالب اردوگاه، مجموعه گردشگری و سفرهخانه سنتی ارائه شد که پس از بررسیهای فنی و اقتصادی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت و راهکارهای لازم به متقاضیان ارائه شد تا در دستور کار بعدی مجدداً بررسی شود.
وی تصریح کرد: حجم سرمایهگذاری این پروژهها بالغبر یک هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان است که نشان از اهمیت و جذابیت حوزه گردشگری برای سرمایهگذاران دارد.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان گفت: با بهرهبرداری از این تأسیسات گردشگری، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۶۳ نفر فراهم خواهد شد و این اقدام علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوادههای بومی و محلی خواهد داشت.
اکبری ادامه داد: این مجموعهها مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود و میتواند به افزایش رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
وی تأکید کرد: یکی از اصلیترین سیاستهای دولت، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهعنوان یک راهبرد اساسی است و امیدوارم با ادامه این روند شاهد گسترش هرچه بیشتر زیرساختهای گردشگری استان اصفهان باشیم.
به گزارش مهر، مصوبات مذکور باهدف توسعه زیرساختهای گردشگری کشور بوده که تأثیر مثبتی بر توسعه صنعت گردشگری خواهد داشت.
