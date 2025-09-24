  1. استانها
  2. بوشهر
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

معاون استاندار بوشهر: کیفیت‌بخشی به حوزه آموزش در دستور کار است

معاون استاندار بوشهر: کیفیت‌بخشی به حوزه آموزش در دستور کار است

بوشهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: توسعه و تجهیز مدارس و کیفیت‌بخشی به حوزه آموزش در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح چهارشنبه در آئین اعزام کاروان تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس استان بوشهر اظهار کرد: حمایت از توسعه آموزش به عنوان یک اولویت بسیار مهم در دستور کار است.

وی با اشاره به نقش اساسی آموزش در توسعه جامعه اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری در آینده کشور است و ما باید همواره در راستای حمایت از دانش‌آموزان و معلمان تلاش کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: دولت وفاق ملی یکی از تاکیداتی که جناب آقای رئیس جمهور دارند بحث تجهیز و نوسازی مدارس و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی است.

وی افزود: خوشبختانه در استان بوشهر با اقداماتی که همکاران ما تحت تدابیری که انجام دادند هم در بخش فضاهای آموزشی و هم در بخش تجهیز فضاهای آموزشی در قسمت کیفیت بخشی برنامه‌های خیلی خوبی را پیش‌بینی کرده و به ثمر رسانده اند.

کد خبر 6600157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها