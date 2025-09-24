علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: بر اساس آئین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان، دانش آموختگانی که رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته را در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی کسب کرده و طی ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده اند، در صورت شرکت در آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد با کسب نصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد محل تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به میزان ۱۰ درصد ظرفیت به صورت مازاد بر ظرفیت و حداقل یک نفردر هر کد رشته محل، به یکی از دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای مفاد این آیین نامه با توجه به شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و جابجایی آزمون‌های پایان ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ از تیرماه به شهریور ماه، از دانشگاه‌ها خواسته شده است که نسبت به ورود اطلاعات و مشخصات افراد واجد شرایط هر گروه آموزشی تا ۷ مهرماه اقدام کنند تا امکان تکمیل اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد فراهم و به فاصله کوتاهی نتایج نهایی اعلام شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: بنابراین با توجه به شرایط مذکور نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اواسط مهر ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در روزهای ۲ و ۳ اسفندماه ۱۴۰۳ با حضور ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی برگزار شد. از میان ۵۲۱ هزار نفر تعداد ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ برای افراد مجاز در روزهای ۱۱ تا ۲۰ خرداد انجام شد. از میان ۳۷۶ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، در نهایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کردند.