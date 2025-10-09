به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در صبح و عصر روز پنجشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۳ و صبح روز جمعه سوم اسفندماه ۱۴۰۳ در ۱۲۵ شهر کشور برگزار شد.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در دو بازه زمانی ۲۲ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۳ و ۲۰ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۳ انجام گرفت و تعداد ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ داوطلب شدند.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از میان ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کننده تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه آزمون در ۹ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۵۲۱ هزار نفر متقاضی در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

از میان ۳۷۶ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته، پس از فرصت های چند باره برای انتخاب رشته در نهایت بیش از ۱۸۰ هزار نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کردند.

نتایج نهایی به همراه اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد و از میان بیش از ۱۸۰ هزار نفر داوطلب که انتخاب رشته کردند در نهایت ۱۳۶ هزار نفر پذیرفته شده اند که ۶۴ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۷۱ هزار و ۹۷۳ نفر مرد هستند.

جدول میزان داوطلب، انتخاب رشته و پذیرش در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴

ردیف عنوان تعداد ۱ میزان داوطلب شرکت کننده ۵۲۱ هزار نفر ۲ میزان داوطلب مجاز به انتخاب رشته ۳۷۶ هزار نفر ۳ میزان دانشجوی پذیرفته شده ۱۳۶ هزار نفر

به این ترتیب تقریبا یک چهارم شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ پذیرفته شدند. در این آمار، آمار دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه نشده است.

پذیرفته‌شدگان نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های ‌کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ برای ثبت نام باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

برای متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی فرد تنظیم می‌شود که حداکثر تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس خواهد بود.

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مطابق مندرجات دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام برنامه پذیرش کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴، پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) این آزمون، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را ندارند.