مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن در دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، دکتر سروری مجد در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی با اشاره به اهمیت این روز در تقویم رسمی کشور گفت: هرچند برخی آزادگان زمان آزادی متفاوتی داشته‌اند، این روز به‌عنوان تکریم از ایثار و مقاومت آنان تعیین شده است.

وی با اشاره به فراز هایی از زیارت اربعین، افزود: ایام اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام، به ما یادآوری می‌کند که از عاشورا تا اربعین، فرهنگ ایثار و فداکاری باید در جامعه و میان نسل جوان گسترش یابد. زیارت اربعین از امام صادق علیه‌السلام و زیارت عاشورا از امام باقر علیه‌السلام روایت شده و تنها اربعین سیدالشهدا چنین جایگاهی دارد.

دکتر سروری مجد با مرور تاریخچه غم‌ها و مصائب پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت زهرا (س) و امام حسن (ع) و سیدالشهدا (ع) گفت: سیدالشهدا نهایت خیرخواهی و نصیحت را برای مردم انجام داد و خون خود را برای هدایت انسان‌ها و نجات آنان از جهالت و گمراهی فدا کرد. همانطور که قرآن و ائمه ما تعلیم داده‌اند، رسالت انسان‌های بصیر، هدایت و خارج کردن بندگان از حیرت و ضلالت است.

وی تأکید کرد: در دنیای امروز نیز، آموزش و هدایت نسل جوان اهمیت دارد. مقام معظم رهبری بر گسترش فضای انقلابی در دانشگاه آزاد تأکید داشته‌اند و این فرهنگ را تنها نمی توان با کتاب منتقل کرد. پیام کوتاه، کلیپ و دلنوشته‌ها نیز ابزارهایی موثر برای انتقال ارزش‌ها هستند. این کلیدواژه‌ها، می‌توانند تأثیری بلندمدت و پایدار در جامعه داشته باشند.

دکتر سروری مجد در پایان با گرامیداشت یاد شهید استاد دکتر طهرانچی گفت: جلسات مشابه باید در تهران و شهرستان‌ها بیشتر برگزار شود تا تاثیر فرهنگی آن بر استادان، دانشجویان و جامعه گسترده‌تر شود. هرچه این نوع نشست‌ها بیشتر برگزار شود، برکات آن برای دانشگاه آزاد اسلامی نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه جلسه دکتر سید رضا موسوی نیا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیر از ایثار و مقاومت این قشر، اظهار کرد: آزادگان در واقع آبروی ملت ایران هستند، مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

دکتر موسوی نیا با بیان آمار آزادگان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی ۳۶ آزاده سرافراز داریم که باعث افتخار هستند.