۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

شعرخوانی بانوان شاعر در محفل شعر «رحیل معصوم»

محفل شعر «رحیل معصوم»، به مناسبت وفات شهادت‌گونه حضرت معصومه(س) و اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل شعر «رحیل معصوم» به مناسبت وفات شهادت‌گونه حضرت معصومه(س) و اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله برگزار می‌شود.

در این محفل ادبی که اجرای آن را سمانه خلف‌زاده برعهده دارد، شاعرانی چون سعیده حسینجانی، فاطمه نانی‌زاد،‌ عاطفه جوشقانیان،‌ سیده فرشته حسینی، طناز شامانی‌،‌ نصیبا مرادی، پروانه علی‌پور و تعدادی از بانوان شاعر شعرخوانی‌ می‌کنند.

برنامه مورد اشاره روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶، در مجتمع فرهنگی سرچشمه به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، انتهای کوچه صیرفی‌پور، برگزار می‌شود.

جواد شیخ الاسلامی

