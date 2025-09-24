عبدی: بازخوانی جنگ ۱۲ روزه فرصتی برای تعمیق نگاه علمی به مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عبدی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست علمی «تبیین جنگ ۱۲ روزه» که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این نشست، ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه مقاومت و تشویق طلاب به فعالیت‌های پژوهش‌محور بود.

عبدی با اشاره به برنامه‌های این نشست گفت: مهدی عنایت‌زاده، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی سپاه کربلا، به تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای منطقه‌ای آن پرداخت.

وی ادامه داد: از بخش‌های ارزشمند این برنامه، رونمایی از کتاب تازه‌تألیف خانم سیده فاطمه یوسفی، طلبه این مدرسه بود. نویسنده با روایت داستان پسربچه‌ای که خانواده‌اش را در این جنگ از دست داده، ابعاد فرهنگی و روانی مقاومت را به تصویر کشیده است که با استقبال حاضرین مواجه شد.

معاون پژوهش حوزه علمیه حضرت نرجس (س) در پایان خاطرنشان کرد: همزمانی این نشست با هفته دفاع مقدس یادآور اهمیت بازخوانی روایت‌های مقاومت در فضای علمی است و حضور فعال طلاب در عرصه پژوهش، نشان‌دهنده پویایی و بالندگی نسل جوان حوزه‌های علمیه است.