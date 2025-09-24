ساحل گناوه به مناسبت هفته دریانوردی پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری صبح چهارشنبه در این برنامه حضور یافتند و ضمن تبریک این روز به مسئولان اداره بندر و دریانوردی، بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه حفاظت از محیطزیست دریایی و ترویج مشارکت اجتماعی در صیانت از سواحل تأکید کردند.
رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه در حاشیه این مراسم با تبریک هفته دریانوردی و با قدردانی از حضور شرکت کنندگان در این برنامه گفت: به مناسبت هفته دریانوردی برنامههایی متنوعی از جمله تقدیر از دریانوردان فعال و کوشا در سراسر کشور اجرا میشود.
محمد نادری افزود: به همین منظور برنامههای مختلفی در این هفته دراین شهرستان از سوی اداره بندر و دریانوردی گناوه در حوزه دریا و دریانوردی تدارک دیده شده است.
وی گفت: امروز نیز مراسم پاکسازی ساحل گناوه با حضور فرماندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، دانش آموزان و اقشار مردم انجام شد.
وی بیان کرد: سواحل دریا سرمایه ارزشمند ملی است و صیانت از آن نیازمند همکاری همگانی و فرهنگسازی مداوم است.
این مراسم با هدف ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی، افزایش آگاهی دانشآموزان و تقویت همکاریهای مردمی در حفظ محیطزیست دریایی به مناسبت گرامیداشت هفته دریانوردی برگزار شد.
