فرماندار گناوه: آشنایی دانش آموزان برای صیانت از محیط زیست ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه به مناسبت هفته روز زمین پاک در نشستی با حضور رییس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اظهار کرد: قوی ترین و پایدارترین راه برای ترویج فرهنگ صیانت از محیط زیست، هدایت صحیح و هدفمند برنامه های آموزشی به دانش آموزان به عنوان‌آینده سازان و وارثان طبیعت است .

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه محیط زیست مناسب زیربنای زندگی باکیفیت، آرام و لذت‌ بخش است، اظهار کرد: برای اینکه صیانت از محیط زیست به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود، باید از ریشه و از طریق آموزش در مدارس، این نگاه را در ذهن دانش‌آموزان نهادینه کرد.

اسفندیاری، با بیان اینکه بحران هوای ناسالم و زمین آلوده ناشی از عملکرد انسان ها است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از همین امروز، درک اهمیت منابع زیست محیطی و مسئولیت پذیری در قبال آن را در وجود دانش آموزان نهادینه کنیم، می توانیم اطمینان داشته باشیم در آینده خودشان بهترین حافظان محیط زیست خواهند بود.

وی از رییس اداره حفاظت محیط زیست گناوه خواست در جهت آشنایی و آگاهی دانش آموزان در صیانت از محیط زیست ، نشست مشترکی با مجموعه های آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان و حتی دانشگاه‌های شهرستان برگزار شود.

وی با قدردانی از زحمات و تلاش شبانه روزی خالصانه مدیر و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست ، گفت: امیدوارم با همکاری و تعامل سازنده‌تر میان فرمانداری، اداره حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش، بتوانیم برنامه‌های آموزشی هدفمند، مدون و تأثیرگذاری را برای دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی طراحی و اجرا کنیم.

وی گفت: مجموعه فرمانداری ، از هرگونه طرح و ایده‌ای که به تقویت این رویکرد آموزشی کمک کند، قاطعانه حمایت می کند.

زینت اسماعیلی ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه در این نشست گزارشی از عملکرد این اداره و برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت هفته زمین پاک در شهرستان ارائه داد.