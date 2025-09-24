مدیر حوزه خراسان: نگاه سطحی به بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد نداشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط در آئین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان که پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه عالی نواب برگزار شد، به اهمیت بیانیه مقام معظم رهبری به همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم اشاره کرد و بیان داشت: این مهم است که منبع صدور این بیانیه چه کسی است و این بیانیه در چه ظرف زمانی نوشته شده و برای روحانیت ارائه شده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری حدود ۷۰ سال در متن حوزه علمیه بوده‌اند و از همان آغاز به عنوان یک طلبه باهوش، زیرک و دغدغه مند در بیت پررفت و آمد یک عالم و در کوران حوادث گوناگون حوزه رشد کردند و به تمام آنچه که یک شخصیت روحانی باید در عمرش تصدی بکند، دست یافته است.

مدیر حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب علاوه بر اینکه یک مجاهد برجسته هستند، فقیه، مفسر و حکیم هم هستند و فرصت‌هایی که پیش روی ایشان بود برای هیچ روحانی در عمرش فراهم نشده است. ایشان گرچه سال‌ها در حوزه علمیه تحصیل و تدریس کرده‌اند اما صرفاً مدرس حوزه علمیه نبوده‌اند، بلکه شخصیتی است که قبل از انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها حضور داشتند و مسئولیت‌های مهمی بر عهده ایشان بوده است. ایشان حدود ۴ دهه رهبر انقلاب اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام خیاط افزود: مقام معظم رهبری برای اینکه حوزه علمیه بتواند در این مقطع تاریخی نقش برجسته خودش را ایفا کند، دست به قلم شدند و هر چه را که یک حوزه علمیه نیاز دارد که در قله بدرخشد را به رشته تحریر درآوردند.

وی بیان داشت: اگر ما نگاه سطحی به این بیانیه داشته باشیم ظلم بزرگی به حوزه و روحانیت مرتکب می‌شویم. همه ما باید نسبت خودمان را با این بیانیه روشن ببینیم. استاد، طلبه، مسئول مدرسه، مسئولان مرکز مدیریت و اعضای شورای عالی حوزه و همه ارکان حوزه نسبت به این مساله باید حساسیت لازم را داشته باشند.

مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: اولین کار مهمی که در مورد بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد باید صورت بگیرد خوانش دقیق و چند باره این بیانیه است. این اتفاق در حوزه علمیه خراسان مورد توجه قرار گرفته و خوانش‌های گروهی و فردی انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیاتی‌کردن این بیانیه در اولویت برنامه‌های حوزه علمیه خراسان قرار دارد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ۸ محور ساختار آموزشی، محتوای درسی، تبلیغ، تهذیب، مباحث اجتماعی و انگیره طلبگی، مسائل تمدنی، همکاری حوزه و دانشگاه و مدرک تحصیلی حوزه حدود ۴۰ اشکال یا آسیب را به وضع موجود حوزه‌های علمیه وارد می‌کنند و رفع همه اینها نیازمند برنامه است.

حجت‌الاسلام خیاط با اشاره به اهمیت مردم پایه بودن حوزه علمیه افزود: حوزه‌های علمیه از آغاز تأسیس همواره مردم پایه بوده‌اند و اساس موفقیت حوزه علمیه در ارتباط با مردم است. اگر این مهم در حوزه‌ها کمرنگ شود و نادیده گرفته شود توفیقات ما کم می‌شود.

وی در توصیه‌ای به طلاب گفت: طلاب حوزه اگر در کنار تحصیل، مباحث تربیتی و تهذیبی را جدی نگیرند توفیقی نخواهند داشت. باید خوب درس بخوانید و از نظر دانشی قوی شوید.

مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه تصدی شغل طلبگی با سایر مشاغل فرق می‌کند، به طلاب علوم دینی توصیه کرد که بصیرت دینی و بصیرت سیاسی را در خود تقویت کنند.