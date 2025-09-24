نکات طلایی خرید سطح سنج مغناطیسی در سال ۱۴۰۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید سطح سنج مغناطیسی یا همان لول سوئیچ مغناطیسی انتخابی مناسب برای سنجش سطح مایعات و حتی گازهای درون مخازن است. خرید سطح سنج مغناطیسی امکان پایش مداوم و ایمن سطح را فراهم می‌کند. هنگام خرید باید به نکاتی از قبیل فاصله مرکز تا مرکز اتصال محورهای مخزن، سایز و نوع اتصالات، نحوه اتصال لول گیج به مخزن، متریال بدنه سطح سنج، دانسیته سیال، فشار و دمای سال و فاصله نازل پایینی مخزن تا کف زمین دقت کنید.

یکی دیگر از ابزارهایی که برای سنجش و نمایش سطح مایعات داخل مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آبنمای مغناطیسی است. این ابزار سطح مایع را در مخزن نشان می‌دهد و تفاوت آن با سطح سنج مغناطیسی این است که سطح سنج، ابزاری دقیق و الکترونیکی برای اندازه گیری سطح است در حالی که آبنمای مغناطیسی سطح مایع را به صورت دیداری به اپراتور نشان می‌دهد.

در نهایت کنترل ولو تدریجی یا همان شیر کنترلی به طور پیوسته باز و بسته می‌شود تا جریان سیال را به صورت دقیق و اصولی تنظیم کند. این شیرها برای کنترل فشار، دما و سطح سیال در صنایع مختلف استفاده می‌شود. در ادامه به کمک شرکت آذرسام به بررسی و کارایی این تجهیزات می‌پردازیم.

بررسی مشخصات فنی سطح سنج مغناطیسی

قبل از خرید سطح سنج مغناطیسی لازم است مشخصات فنی آن را بدانیم. بهتری روش برای بررسی مراجعه به کاتالوگ مخصوص همان محصول است. کاتالوگ، توضیحات دقیقی درباره ی قطعات اصلی و تجهیزات جانبی ارائه می‌دهد. هر مدل از لول گیج مشخصات فنی منحصر به فردی دارد که هنگام خرید سطح سنج مغناطیسی باید به آن دقت کرد.

جنس و استاندارد ساخت

نحوه اتصال

دمای کاری

فشار کاری

دقت اندازه گیری

طول یا سایزهای رایج

نحوه عملکرد آبنما مغناطیسی

آبنما مغناطیسی یک ابزار دقیق برای مشاهده سطح سیال در مخازن است که بر اساس حرکت شناور مغناطیسی کار می‌کند. شناور داخل یک لوله جانبی یا محفظه شیشه‌ای مخزن حرکت می‌کند و با میدان مغناطیسی خود، علامت‌ها را روی ستون نمایش خود تغییر می‌دهد تا سطح سیال یا مایع به صورت بصری و چشمی قابل مشاهده باشد. این روش امکان پایش دقیق و ایمن سطح سیال بدون تماس مستقیم را فراهم می‌کند. مراحل کارکرد آبنمای مغناطیسی به شرح زیر است:

حرکت شناور مغناطیسی داخل مخزن با بالا و پایین رفتن سطح سیال

انتقال نشانگرهای ستون نمایش به وسیله میدان مغناطیسی شناور

تغییر رنگ یا جابجایی نشانگرها برای نشان دادن موقعیت سطح سیال

مشاهده مستقیم سطح مایع بدون تماس با سیال توسط اپراتور

مشخصات اجزای کنترل ولو تدریجی چیست؟

کنترل ولو تدریجی ابزاری است که برای تنظیم پیوسته جریان سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد و از دو بخش اصلی بدنه و اکچویتور (Actuator) تشکیل شده است. این دو بخش معمولاً به صورت جداگانه تولید می‌شود و سپس بر روی ولو مونتاژ می‌شود. در ادامه به بررسی وظیفه هر جز در یک جدول می‌پردازیم.

اجزا وظیفه ساقه (Steam) اتصال بدنه به اکچویتور و حرکت دادن پلاگ پلاگ (Plug) کنترل مسیر عبور سیال کلاه (Bonnet) پوشش بالای ولو، محافظت و نگهداری اجزا دیافراگم (Diaphragm) تبدیل نیروی هوا به حرکت مکانیکی فنر (Spring) بازگرداندن دیافراگم به حالت اولیه یوک (Yoke) اتصال بده ولو به اکچویتور صفحه مقیاس (Scale Plate) نمایش موقعیت ولو تریم (Trim) مجموعه تماس مستقیم قطعات با سیال پکینگ فلنج (Packing Flange) فشرده کردن پکینگ و جلوگیری از نشت پکینگ گلند(Packing Gland) جلوگیری از نشت سیال از بالای ولو نشیمنگاه (Seat) محل نشستن پلاگ برای بستن مسیر جریان

نکات مهم در خرید آب نما مغناطیسی

برای خرید آبنما مغناطیسی لازم است به چند نکته کلیدی توجه کنید تا در صنایع مختلف متناسب با نیاز خود، اندازه گیری سطح سال از جمله مایعات و گاز به دقیق‌ترین و ایمن تری شکل انجام شود.

کیفیت جوشکاری

جوش‌های با کیفیت در آبنمای مغناطیسی مانع نشت سیال می‌شود و ایمنی مخازن تحت فشار را افزایش می‌دهند. این جوش‌ها طول عمر دستگاه را بالا می‌برند و عملکرد پایدار آن را تنظیم می‌کنند. توجه به کیفیت جوشکاری از نکات اساسی هنگام خرید است.

دقت نمایشگر

نمایشگر درست، سطح مایع را به صورت دقیق نشان می‌دهد و کنترل فرایندهای صنعتی را بهبود می بخشد. دقت بالای نمایشگر موجب کاهش خطا در اندازه گیری و افزایش بهره وری در صنایع می‌شود. این ویژگی نقشی مهم در کیفیت نهایی و تولید ایمنی سیستم دارد.

جنس اتصالات بدنه

بدنه و اتصالات مقاوم در برابر خوردگی، طول عمر و دوام دستگاه را افزایش می‌دهند. آبنماهای مغناطیسی معمولاً از استنلس استیل ساخته می‌شوند تا با محیط‌های خورنده سازگار باشند. انتخاب جنس مناسب با نوع سیال، عملکرد ایمن و بدون مشکل را تضمین می‌کند.

ابعاد دستگاه

ابعاد آبنما باید با فضای نصب مخزن متناسب باشد تا نصب و استفاده آسان شود. در فضاهای کوچک مدل‌های دیواری انتخاب بهتری است. اندازه مناسب همچنین از مشکلات عملیاتی و محدودیت نصب جلوگیری می‌کند.

استانداردهای بین المللی

رعایت استانداردهای بین المللی کیفیت و ایمنی محصول را تضمین می‌کند. یک آبنمای مغناطیسی استاندارد بر طول عمر و عملکرد صحیح دستگاه تاثیر مستقیم می‌گذارد.

کاربردهای لول سوئیچ مغناطیسی

لول سوئیچ مغناطیسی ابزاری دقیق برای کنترل سطح مایعات در مخازن و تانکرها است که بدون تماس مستقیم با سیال، امکانن اندازه گیری ایمن و مداوم را برای ما فراهم می‌کند. "خرید سطح سنج مغناطیسی" یک عمل ضروری در هر صنعت است. این ابزار به دلیل دقت بالا و دوام مناسب در صنایع زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنایع نفت و گاز

صنایع پتروشیمی و شیمیایی

کشتی سازی و صنایع ماشین سازی

تصفیه آب نیروگاه‌ها

صنایع غذایی و دارویی

نحوه کار شیر کنترل تدریجی

شیر کنترل تدریجی ابزاری پر کاربرد در صنایع مختلف صنعتی است که به صورت دقیق جریان سیال را تنظیم می‌کند. نحوه کار این ابزار ممکن است برای افراد غیر متخصص پیچیده به نظر برسد. اما درک اصولی آن به استفاده بهتر و ایمن تر از سیستم کمک می‌کند. نحوه کارکرد کنترل ولو تدریجی به شرح زیر است:

ارسال سیگنال توسط کنترلر به ولو

بهینه سازی جریان سیال بر اساس سیگنال

راه اندازی جریان سیال به وسیله اکچویتور (Actuator)

کنترل سطح سیال به وسبه اکچویتور (Actuator) یا دیگر اجزای ولو

سخن پایانی

کنترل ولو تدریجی و سطح سنج مغناطیسی یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت دقیق جریان سیال در صنایع مختلف است که با درک اصولی عملکرد ولو و مراحل کنترل جریان، حتی به صورت ساده می‌توان از عملکرد ایمن و بهینه سیستم اطمینان حاصل کرد. این دانش به اپراتورها و مهندسان کمک می‌کند تا فرایند ها را با دقت بالاتر و خطای کمتر مدیریت کنند.

در اینجا با کمک شرکت آذرسام متوجه شدیم که انتخاب درست نوع کنترل ولو و اکچویتور متناسب با نیاز فرایند، نه تنها دقت و کارایی سیستم را افزایش می‌دهد؛ بلکه طول عمر تجهیزات را نیز تضمین می‌کند. حال شما بگویید که به چه نکاتی هنگام خرید سطح سنج مغناطیسی باید دقت کنیم که به آن اشاره نکردیم؟

