۲ هزار اثر به فراخوان پژوهشی حوزویان خراسان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رضایی در آئین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان که پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه عالی نواب برگزار شد، به بیان گزارشی از فعالیت‌های انجام شده پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مدرسه فجرانه را طراحی کردیم که ۸۰ نشست علمی تخصصی در مدارس علمیه برگزار شد. امسال این رویداد در سطح گسترده‌تری در سه استان پیگیری خواهد شد.

وی افزود: دهمین نمایشگاه کتاب با مشارکت ۱۷۰ ناشر برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۵ هزار کتاب و ۷ هزار بن خرید کتاب عرضه شد و ۳۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

وی از تمدید بیستمین فراخوان آثار پژوهشی حوزویان تا ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: همه طلاب و اساتید می‌توانند آثار خود را برای دبیرخانه این رویداد علمی ارسال کنند.

حجت‌الاسلام رضایی تأکید کرد: تا الان نزدیک به ۲ هزار اثر به دبیرخانه بیستمین فراخوان آثار پژوهشی ارسال شده و نزدیک به هزار اثر بررسی شده است.

معاون علمی حوزه علمیه خراسان از نمایه‌سازی ۲۴۰ مقاله این رویداد علمی در دو پایگاه استنادی بین‌المللی و ملی خبر داد و گفت: مشخصان ۳۵۶ پژوهشگر حوزه علمیه خراسان در این پایگاه‌ها درج شده است.

به گفته وی، امسال برای نخستین بار تمامی امتحانات متمرکز مدارس علمیه خراسان با حضور ناظران برگزار شد.

تصویب صندوق حمایت از پژوهشگران، تصویب بدیل‌های پایان‎نامه، رتبه‌بندی ممتازین، تصویب نظام جامع آموزش، تدوین کتاب‌های درسی و… از دیگر نکاتی بود که حجت‌الاسلام رضایی به آنها اشاره کرد.