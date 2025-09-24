به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو، صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم، فعالیت‌های مردمی و خودجوش این مرکز را سرمایه‌ای ارزشمند برای استان برشمرد و افزود: حضور مسئولان ملی در این بازدید پشتوانه‌ای مؤثر برای تقویت خدمات اجتماعی عنوان کرد.

استاندار قم با قدردانی از تلاش‌های هیئت‌امنا، مدیران و کارکنان بنیاد اوتیسم قم، اظهار کرد: طرح‌های متعددی در این مرکز در حال اجراست که می‌تواند به ارتقای سطح خدمات درمانی و آموزشی استان کمک کند.

استاندار قم اضافه کرد: مطالبات و نیازهایی که از سوی مدیران مرکز مطرح شد، به‌ویژه در زمینه همکاری با شهرداری، بهزیستی و بیمارستان کودکان با جدیت دنبال خواهد شد.

بهنام‌جو با اشاره به اقدامات تازه در حوزه سلامت استان، از توافق اولیه برای راه‌اندازی بخش دندانپزشکی خیریه در بیمارستان آیت‌الله مشکینی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد و امیدواریم با تکمیل آن بخش مهمی از نیازهای درمانی خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، پاسخ داده شود.

استاندار قم تکمیل پروژه بیمارستان کودکان را یکی از طرح‌های مهم ملی عنوان کرد و افزود: اگرچه این پروژه در مسیر اجرا با تأخیرهایی همراه بوده، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته طی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و خدمات گسترده‌ای به بیماران و خانواده‌ها ارائه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در قم فرصتی مغتنم برای طرح مشکلات و جلب حمایت‌های ملی است و می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های درمانی و اجتماعی استان شود.