به گزارش خبرنگار مهر، مهندس بهنام‌جو استاندار قم عصر چهارشنبه در دیدار با سفیر پاکستان در ایران ضمن تسلیت به مردم این کشور به دلیل خسارات ناشی از سیل اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های مسلمان بوده و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی را محکوم می‌کند.

وی افزود: توسعه روابط ایران و پاکستان می‌تواند به تقویت صلح، ثبات و دوستی میان کشورهای منطقه منجر شود و استان قم آماده میزبانی از هیأت‌های تجاری و اقتصادی پاکستان است.

استاندار قم در ادامه با تشریح ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در قم فعال است و صنایع متعددی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، پوشاک و صنایع چوبی در این مناطق به تولید مشغول هستند. وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر حضور سرمایه‌گذاران متعدد در این حوزه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای قم در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به برنامه‌های زیرساختی استان خاطرنشان کرد: اتصال شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی کشور، بهره‌برداری از فرودگاه قم طی دو سال آینده و توسعه مسیرهای جاده‌ای و هوایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مراودات اقتصادی قم با سایر استان‌ها و همچنین کشورهای همسایه را تسهیل کند.

بهنام‌جو همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان قم گفت: این استان با بیش از هزار سال سابقه درخشان و به برکت وجود بارگاه حضرت معصومه (س) به کانون علمی و مذهبی جهان تشیع تبدیل شده است و همین جایگاه ممتاز، فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی با کشورهای اسلامی فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: قم علاوه بر ظرفیت‌های علمی و مذهبی، به دلیل موقعیت جغرافیایی در مرکز کشور و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان، جایگاهی استراتژیک در مبادلات اقتصادی دارد. به گفته وی، این ویژگی‌ها زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان تجار ایرانی و پاکستانی محسوب می‌شود.

استاندار قم با اشاره به شهرت این استان به «شهر انگشتر» افزود: وجود معادن ارزشمند و صنایع مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در بخش‌های معدنی و تولیدی باشد.