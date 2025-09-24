  1. استانها
توسعه همکاری‌های ایران و پاکستان زمینه‌ساز صلح و ثبات منطقه است

قم – استاندار قم گفت: ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه ایران و پاکستان علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، می‌تواند به تحکیم صلح، ثبات و دوستی در منطقه کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس بهنام‌جو استاندار قم عصر چهارشنبه در دیدار با سفیر پاکستان در ایران ضمن تسلیت به مردم این کشور به دلیل خسارات ناشی از سیل اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های مسلمان بوده و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی را محکوم می‌کند.

وی افزود: توسعه روابط ایران و پاکستان می‌تواند به تقویت صلح، ثبات و دوستی میان کشورهای منطقه منجر شود و استان قم آماده میزبانی از هیأت‌های تجاری و اقتصادی پاکستان است.

استاندار قم در ادامه با تشریح ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در قم فعال است و صنایع متعددی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، پوشاک و صنایع چوبی در این مناطق به تولید مشغول هستند. وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر حضور سرمایه‌گذاران متعدد در این حوزه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای قم در جذب سرمایه و توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به برنامه‌های زیرساختی استان خاطرنشان کرد: اتصال شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی کشور، بهره‌برداری از فرودگاه قم طی دو سال آینده و توسعه مسیرهای جاده‌ای و هوایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مراودات اقتصادی قم با سایر استان‌ها و همچنین کشورهای همسایه را تسهیل کند.

بهنام‌جو همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان قم گفت: این استان با بیش از هزار سال سابقه درخشان و به برکت وجود بارگاه حضرت معصومه (س) به کانون علمی و مذهبی جهان تشیع تبدیل شده است و همین جایگاه ممتاز، فرصت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی با کشورهای اسلامی فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: قم علاوه بر ظرفیت‌های علمی و مذهبی، به دلیل موقعیت جغرافیایی در مرکز کشور و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۷ استان، جایگاهی استراتژیک در مبادلات اقتصادی دارد. به گفته وی، این ویژگی‌ها زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان تجار ایرانی و پاکستانی محسوب می‌شود.

استاندار قم با اشاره به شهرت این استان به «شهر انگشتر» افزود: وجود معادن ارزشمند و صنایع مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در بخش‌های معدنی و تولیدی باشد.

