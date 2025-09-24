  1. استانها
  2. قم
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی به قم سفر کرد

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی به قم سفر کرد

قم – معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در سفر یک‌روزه به قم، ضمن بازدید از مراکز فعال اجتماعی و خدماتی، در جلسه شورای اجتماعی استان حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور صبح چهارشنبه در رأس هیئتی از مسئولان کشوری وارد قم شد.

وی در این سفر یک‌روزه، با همراهی جمعی از معاونان وزارت کشور و مدیران حوزه‌های مرتبط، برنامه‌هایی را برای بازدید از مراکز و مجموعه‌های فعال در عرصه اجتماعی و خدمات عمومی استان در دستور کار دارد.

معاون وزیر کشور با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم بازدید و در جریان فعالیت‌های این مرکز قرار گرفتند.

هدف از این بازدیدها آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها، اقدامات و فعالیت‌های اجرایی مجموعه‌های اجتماعی قم عنوان شده است.

در ادامه سفر، بطحائی با حضور در شورای اجتماعی استان قم به همراه استاندار و دیگر مسئولان استانی، گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های اجتماعی استان را دریافت خواهد کرد و موضوعات و مسائل اولویت‌دار این حوزه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد.

کد خبر 6600161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها