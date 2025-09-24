معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور صبح چهارشنبه در رأس هیئتی از مسئولان کشوری وارد قم شد.
وی در این سفر یکروزه، با همراهی جمعی از معاونان وزارت کشور و مدیران حوزههای مرتبط، برنامههایی را برای بازدید از مراکز و مجموعههای فعال در عرصه اجتماعی و خدمات عمومی استان در دستور کار دارد.
معاون وزیر کشور با همراهی اکبر بهنامجو استاندار قم، از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم بازدید و در جریان فعالیتهای این مرکز قرار گرفتند.
هدف از این بازدیدها آشنایی نزدیک با ظرفیتها، اقدامات و فعالیتهای اجرایی مجموعههای اجتماعی قم عنوان شده است.
در ادامه سفر، بطحائی با حضور در شورای اجتماعی استان قم به همراه استاندار و دیگر مسئولان استانی، گزارشی از روند فعالیتها و اقدامات صورتگرفته در بخشهای اجتماعی استان را دریافت خواهد کرد و موضوعات و مسائل اولویتدار این حوزه مورد بحث و تبادلنظر قرار میگیرد.
