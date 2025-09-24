  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

جزئیات امدادرسانی به حادثه واژگونی اتوبوس در محور نائین اعلام شد

اصفهان - سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان جزئیات امدادرسانی به حادثه واژگونی اتوبوس در محور نائین را اعلام کرد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴، اتوبوس مسافربری مسیر همدان–کرمان در محور نائین به اردستان دچار واژگونی شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۶ واحد امدادی آمبولانس به محل اعزام شدند. متأسفانه این حادثه ۲ فوتی و ۲۶ مصدوم برجای گذاشت که با تلاش کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی اولیه در صحنه انجام و مصدومان به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان افزود: با توجه به شدت حادثه، اتوبوس آمبولانس و بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شدند. تا این لحظه ۳ مصدوم توسط اورژانس هوایی به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شده‌اند و اتوبوس آمبولانس نیز در حال انتقال ۸ مصدوم دیگر از نایین به اصفهان است.

زمانپور ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی اورژانس در این حادثه، تأکید کرد: آمادگی کامل واحدهای امدادی زمینی، هوایی و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی، امکان پاسخ سریع و مدیریت مؤثر در چنین حوادث گسترده‌ای را فراهم کرده است.

